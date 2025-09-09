Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Taibi: “Adli? E’ uno che in Italia serviva, non al Milan ma…”

INTERVISTE

Taibi: “Adli? E’ uno che in Italia serviva, non al Milan ma…”

Calciomercato Milan, Schira: 'Adli più vicino all'Al-Shabab'
L'ex portiere e dirigente, Massimo Taibi, ha parlato ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMWRadio, ha parlato di Yacine Adli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex portiere e dirigente, Massimo Taibi, ha parlato ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMWRadio, ha parlato di Yacine Adli, centrocampista del Milan, prossimo al trasferimento in Arabia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Taibi su Adli: "E' un giocatore che serviva nel nostro paese, non al Milan ma..."

—  

Sulla Fiorentina e se fosse stato meglio confermare Adli: "E' uno che in Italia serviva, non magari al Milan. A Firenze soprattutto".

LEGGI ANCHE

Dopo l'avventura alla Fiorentina in prestito, Yacine Adli fa ritorno a Milano, ma finisce immediatamente fuori progetto e viene relegato al Milan Futuro, squadra che milita in Serie D.

LEGGI ANCHE: Saelemaekers, l'intoccabile del Milan di Allegri: ecco perché giocherà sempre >>>

Il centrocampista francese non è riuscito a convincere Massimiliano Allegri ed è ormai molto vicino all'addio. Il club di via Aldo Rossi infatti, dopo la cessione in prestito di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria di Zvonimir Boban, ex giocatore rossonero negli anni 90', sta lavorando alla sua cessione: il giocatore sarebbe prossimo al trasferimento in Arabia Saudita alla corte dell'Al-Shaba. Va ricordato che, in Arabia Saudita, iò mercato è ancora aperto, e l'operazione può concretizzarsi nei prossimi giorni.

Leggi anche
Taibi: “Milan? Finalmente stanno costruendo per il futuro. L’allenatore è…”
Dal Chelsea di Sarri al Milan di Allegri: Gotti racconta Loftus-Cheek

© RIPRODUZIONE RISERVATA