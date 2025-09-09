Taibi: “Adli? E’ uno che in Italia serviva, non al Milan ma…”

Il centrocampista francese non è riuscito a convincere Massimiliano Allegri ed è ormai molto vicino all'addio. Il club di via Aldo Rossi infatti, dopo la cessione in prestito di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria di Zvonimir Boban, ex giocatore rossonero negli anni 90', sta lavorando alla sua cessione: il giocatore sarebbe prossimo al trasferimento in Arabia Saudita alla corte dell'Al-Shaba. Va ricordato che, in Arabia Saudita, iò mercato è ancora aperto, e l'operazione può concretizzarsi nei prossimi giorni.