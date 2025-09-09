Pianeta Milan
Taibi: "Milan? Finalmente stanno costruendo per il futuro. L'allenatore è…"

L'ex portiere e dirigente, Massimo Taibi, ha parlato ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMWRadio, ha parlato del Milan di Allegri
Alessia Scataglini
L'ex portiere e dirigente, Massimo Taibi, ha parlato ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMWRadio, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e sulla Serie A in generale. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla Roma:

"E' competitiva per l'EL, non la vedo per le prime 4, anche se può arrivarci. Io credo che Gasperini sapesse dei problemi del fair play e che si dovrà aspettare il prossimo giugno per fare mercato. Forse era un messaggio di Ranieri per dire che non si può spendere fino a giugno prossimo, difendendo così l'operato del ds".

Sul Milan, con due davanti in attacco:

"Finalmente stanno costruendo per il futuro. Hanno preso ottimi giocatori, non hanno fatto proclami. Si riparte da questa ricostruzione ed è logico che sia così. Hanno preso un allenatore che è una certezza".

Su chi potrebbe avere un segnale di ripresa: "L'Inter, che viene dal ko contro l'Udinese ed è cominciato qualche processo. Così come il Torino, il Napoli. Bisogna vedere quanto sarò bravo Conte a gestire la Champions. Ma tutte devono dare delle risposte".

