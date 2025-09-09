Taibi: “Milan? Finalmente stanno costruendo per il futuro. L’allenatore è…”

Sul Milan, con due davanti in attacco:
"Finalmente stanno costruendo per il futuro. Hanno preso ottimi giocatori, non hanno fatto proclami. Si riparte da questa ricostruzione ed è logico che sia così. Hanno preso un allenatore che è una certezza".
Su chi potrebbe avere un segnale di ripresa: "L'Inter, che viene dal ko contro l'Udinese ed è cominciato qualche processo. Così come il Torino, il Napoli. Bisogna vedere quanto sarò bravo Conte a gestire la Champions. Ma tutte devono dare delle risposte".
