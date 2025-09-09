Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste L’orgoglio croato e l’attesa di un doppio derby: Milan, parla Modric

INTERVISTE

L’orgoglio croato e l’attesa di un doppio derby: Milan, parla Modric

Milan, Modric: 'Sucic è forte. Vedremo come mi tratterà nel derby'
Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Croazia-Montenegro 4-0 delle qualificazioni ai Mondiali 2026
Daniele Triolo Redattore 

Luka Modric, centrocampista del Milan che oggi festeggia il suo 40esimo compleanno, ha parlato in esclusiva a 'SportMediaset' al termine di Croazia-Montenegro 4-0, partita valida per il Gruppo L della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026 in cui ha giocato per 82' e nella quale ha fornito l'assist per il gol che ha sbloccato il risultato.

Milan, Modric così a 'SportMediaset' su Croazia-Montenegro

—  

Sulle emozioni che gli ha lasciato la partita di Zagabria, Modric ha detto: "È sempre speciale giocare con la Croazia, la mia mentalità è dare tutto per questa maglia soprattutto perché sapevamo che contro il Montenegro era l'ultima partita allo stadio 'Maksimir' quest'anno. Anche per questo bisognava dare tutto, vivere ogni momento al massimo. Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto, era ciò che volevamo: alla prossima sosta speriamo di chiudere il discorso e di qualificarci per il Mondiale".

LEGGI ANCHE

Quindi, Modric è entrato più nel dettaglio, parlando della sua Nazionale e di come, dal 2018 ad oggi, molti dei calciatori della sua generazione siano ancora in prima linea per difendere i colori della patria. "Nel 2018 abbiamo ottenuto il secondo posto al Mondiale: la mia è una generazione davvero irripetibile. Alcuni sono rimasti ma è chiaro che non possiamo avere lo stesso livello che avevamo al picco della nostra carriera. Ma siamo qui a lottare: è sempre speciale giocare per la Croazia. Ci sono giocatori giovani che arrivano e che magari diventeranno anche più forti, ciò che conta è che la Croazia c'è sempre e abbiamo tanto orgoglio e senso di appartenenza".

"Sucic? Non è una casualità che ha firmato per un top club come l'Inter"

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, difficile il rinnovo di Maignan: al suo posto Suzuki o una sorpresa >>>

E a proposito di giovani, Modric, alla sua prima stagione nel Milan, si è espresso su Petar Sucic, suo connazionale alla prima annata, invece, con la maglia dei rivali cittadini dell'Inter. "È un giocatore molto forte e un bravo ragazzo. Avevamo già giocato insieme e lui aveva mostrato le sue qualità, non è una casualità che ha firmato per un top club come l’Inter, sicuramente lo conoscerete meglio e vedrete il suo talento. Può ancora migliorare. Mi godo il fatto di giocare con lui e gli auguro di migliorare sempre, anche se tra poco ci affronteremo nel derby sicuramente e vedremo come mi tratterà (ride, n.d.r.). Speriamo mi rispetti e non vada troppo forte però per il momento mi godo il fatto di giocare con lui".

Leggi anche
Croazia, Modric: “Ecco cosa desidero per il mio compleanno”
Zambrotta: “Gattuso, un amico: gli auguro il Mondiale. Ma la Nazionale …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA