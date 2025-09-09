Milan, Modric: 'Sucic è forte. Vedremo come mi tratterà nel derby'

Quindi, Modric è entrato più nel dettaglio, parlando della sua Nazionale e di come, dal 2018 ad oggi, molti dei calciatori della sua generazione siano ancora in prima linea per difendere i colori della patria. "Nel 2018 abbiamo ottenuto il secondo posto al Mondiale: la mia è una generazione davvero irripetibile. Alcuni sono rimasti ma è chiaro che non possiamo avere lo stesso livello che avevamo al picco della nostra carriera. Ma siamo qui a lottare: è sempre speciale giocare per la Croazia. Ci sono giocatori giovani che arrivano e che magari diventeranno anche più forti, ciò che conta è che la Croazia c'è sempre e abbiamo tanto orgoglio e senso di appartenenza".