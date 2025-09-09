Croazia, Modric: “Ecco cosa desidero per il mio compleanno”

Ieri sera, allo stadio 'Maksimir' di Zagabria , la Croazia ha sconfitto per 4-0 il Montenegro in un derby balcanico valido per il Gruppo L della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026 . Autentico protagonista del match è stato Luka Modric , centrocampista del Milan , che ha giocato 82' e fornito l'assist per il primo gol. Al rientro, è stato intervistato in vista del suo 40esimo compleanno ed ecco cosa ha risposto, come riportato dal sito web ufficiale della Federazione croata. "Come festeggio? Un po' in hotel per vedere la famiglia e gli amici, non ci saranno grandi festeggiamenti. Cosa dovrei augurarmi per il mio compleanno? Sempre buona salute, è quello che desidero di più e che ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo quest'anno. Sarebbe fantastico se riuscissimo a raggiungere questo obiettivo durante il prossimo raduno".

Poi Modric ha voluto anche commentare il poker rifilato al Montenegro, che colloca la sua Nazionale al primo posto nel suo girone, a pari punti con la Repubblica Ceca, ma con una partita in meno. "Abbiamo giocato una buona partita, non è stato facile all'inizio, i montenegrini hanno difeso bene e siamo entrati in partita un po' più lentamente. Anche se abbiamo pressato e abbiamo avuto mezze occasioni anche prima del primo gol, ci siamo liberati e dopo il cartellino rosso è stato molto più facile giocare. Tuttavia, anche una partita del genere deve finire perché molte squadre, quando hanno meno giocatori, si mobilitano ancora di più e sembrano persino migliori. Non lo abbiamo permesso, siamo stati concentrati e seri fino alla fine".