Compleanno Modric, gli auguri social del Milan per i 40 anni del croato

Luka Modric, centrocampista giunto in estate al Milan da svincolato, compie oggi 40 anni: gli auguri di buon compleanno del club rossonero
Nato a Zara (Croazia) il 9 settembre 1985, oggi Luka Modric, centrocampista che in estate si è trasferito a parametro zero al Milan, compie 40 anni: il club rossonero gli ha augurato buon compleanno con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

"Dallo scrivere la storia del calcio all'inizio di un nuovo capitolo a Milano, buon compleanno Luka Modric", recita il post del Milan all'indirizzo di uno dei calciatori più forti degli ultimi venti anni. Dopo i tre anni nella Prima Squadra della Dinamo Zagabria, dal 2005 al 2008 e i quattro in Inghilterra con il Tottenham, dal 2008 al 2012, Modric ha legato il suo nome - indissolubilmente - a quello del Real Madrid.

Milan, buon compleanno Modric: una carriera pazzesca

Con i 'Blancos', dal 2012 al 2025, ha vinto, infatti, ben 28 trofei, tra cui 6 Champions League (record condiviso con alcuni grandi della storia madrilena, come Francisco Gento, Dani Carvajal, Nacho Fernández e Toni Kroos). La chicca, a livello personale, nel 2018, con il Pallone d'Oro conquistato in piena epopea di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Tanto basta a far capire la portata mondiale del giocatore.

Modric, poi, dopo il Mondiale per Club negli U.S.A. con le 'Merengues', ha scelto di legarsi per un anno, con opzione per una seconda stagione, al Milan, per provare una nuova avventura. Per giunta nella squadra per cui da piccolo faceva il tifo. Lo splendido coronamento di una fantastica carriera. A Modric, gli auguri di buon compleanno anche da parte della redazione di 'PianetaMilan.it'.

