Compleanno Modric, gli auguri social del Milan per i 40 anni del croato

Milan, buon compleanno Modric: una carriera pazzesca

Con i 'Blancos', dal 2012 al 2025, ha vinto, infatti, ben 28 trofei, tra cui 6 Champions League (record condiviso con alcuni grandi della storia madrilena, come Francisco Gento, Dani Carvajal, Nacho Fernández e Toni Kroos). La chicca, a livello personale, nel 2018, con il Pallone d'Oro conquistato in piena epopea di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Tanto basta a far capire la portata mondiale del giocatore.