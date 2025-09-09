Compleanno Modric, gli auguri social del Milan per i 40 anni del croato

Milan, buon compleanno Modric: una carriera pazzesca—
Con i 'Blancos', dal 2012 al 2025, ha vinto, infatti, ben 28 trofei, tra cui 6 Champions League (record condiviso con alcuni grandi della storia madrilena, come Francisco Gento, Dani Carvajal, Nacho Fernández e Toni Kroos). La chicca, a livello personale, nel 2018, con il Pallone d'Oro conquistato in piena epopea di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Tanto basta a far capire la portata mondiale del giocatore.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, difficile il rinnovo di Maignan: al suo posto Suzuki o una sorpresa >>>
Modric, poi, dopo il Mondiale per Club negli U.S.A. con le 'Merengues', ha scelto di legarsi per un anno, con opzione per una seconda stagione, al Milan, per provare una nuova avventura. Per giunta nella squadra per cui da piccolo faceva il tifo. Lo splendido coronamento di una fantastica carriera. A Modric, gli auguri di buon compleanno anche da parte della redazione di 'PianetaMilan.it'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA