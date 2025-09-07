Belgio, mezz’ora per Saelemaekers: due assist per l’ala del Milan | VIDEO

Terzo assist consecutivo per Saelemaekers. Contro il Liechtenstein era entrato all'ora di gioco e siglato un bellissimo assist di tacco nel recupero per il gol del compagno Fofana. Saelemaekers, dopo due stagioni in prestito al Bologna e alla Roma, è rimasto al Milan ed è uno dei perni della squadra di Massimiliano Allegri.