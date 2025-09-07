Belgio, mezz’ora per Saelemaekers: due assist per l’ala del Milan | VIDEO

Pianeta Milan
Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è entrato al minuto 63' al posto di Jeremy Doku. Il rossonero ha servito due assist col Belgio
Gruppo J delle qualificazioni ai Mondiali, il Belgio domina Kazakistan vincendo per 6-0. Una partita interessante anche per il Milan. Se De Winter è rimasto in panchina, Saelemaekers è entrato nel secondo tempo della partita lasciando il suo marchio.

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è entrato al minuto 63' al posto di Jeremy Doku. Il rossonero ha servito un bell'assist per la doppietta di De Bruyne e un altro assist per la rete di Meunier. Ecco il video.

Terzo assist consecutivo per Saelemaekers. Contro il Liechtenstein era entrato all'ora di gioco e siglato un bellissimo assist di tacco nel recupero per il gol del compagno Fofana. Saelemaekers, dopo due stagioni in prestito al Bologna e alla Roma, è rimasto al Milan ed è uno dei perni della squadra di Massimiliano Allegri.

Sia contro la Cremonese che contro il Lecce è stato uno dei migliori in campo per il Milan. Vedremo se sarà di nuovo titolare contro il Bologna, prima partita al rientro dalla sosta per il Diavolo.

