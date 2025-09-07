Belgio, mezz’ora per Saelemaekers: due assist per l’ala del Milan | VIDEO

Terzo assist consecutivo per Saelemaekers. Contro il Liechtenstein era entrato all'ora di gioco e siglato un bellissimo assist di tacco nel recupero per il gol del compagno Fofana. Saelemaekers, dopo due stagioni in prestito al Bologna e alla Roma, è rimasto al Milan ed è uno dei perni della squadra di Massimiliano Allegri.
Sia contro la Cremonese che contro il Lecce è stato uno dei migliori in campo per il Milan. Vedremo se sarà di nuovo titolare contro il Bologna, prima partita al rientro dalla sosta per il Diavolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA