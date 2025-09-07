Israele-Italia, Gattuso: “Non sarà una partita facile”

"Sono due squadre strutturate in maniera diversa. L’Estonia era molto fisica, Israele è una squadra di qualità. Nelle ultime 7 partite ne hanno vinte 6. Sono una squadra in salute e credo che abbiano questa dote della transizione. Non sarà una partita facile". Gennaro Gattuso, ex centrocampista del Milan ora CT dell'Italia, ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Israele-Italia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Ecco le parole dell'ex rossonero.