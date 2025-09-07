Milan, Tiribocchi: “Allegri è un tecnico straordinario”

Simone Tiribocchi, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato della corsa Scudetto parlando anche del Milan di Allegri. Ecco le sue parole
"Penso che il Napoli sia ancora la squadra da tenere d’occhio". Simone Tiribocchi, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato della corsa Scudetto parlando anche del Milan di Allegri. Ecco le sue parole su TuttoAtalanta.com: "Ha conquistato lo scorso campionato, ha fatto acquisti mirati e ora ha in panchina un tecnico come Conte, che ho avuto modo di conoscere a Bergamo".
Tiribocchi su Allegri e il Milan
—
Il pensiero di Tiribocchi sul Milan: "Anche il Milan mi convince molto, perché Allegri è un tecnico straordinario. E mi aspetto una buona annata anche da parte della Juventus. L’Inter resta una potenza, e attenzione anche alla Roma: magari non partirà a razzo, ma ha qualità. Hanno cambiato parecchio, per questo forse partono leggermente indietro".