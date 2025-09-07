Milan, Tiribocchi: “Allegri è un tecnico straordinario”

"Penso che il Napoli sia ancora la squadra da tenere d’occhio". Simone Tiribocchi, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato della corsa Scudetto parlando anche del Milan di Allegri. Ecco le sue parole su TuttoAtalanta.com: "Ha conquistato lo scorso campionato, ha fatto acquisti mirati e ora ha in panchina un tecnico come Conte, che ho avuto modo di conoscere a Bergamo".