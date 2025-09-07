Pianeta Milan
Milan, Tiribocchi: “Allegri è un tecnico straordinario”

Simone Tiribocchi, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato della corsa Scudetto parlando anche del Milan di Allegri. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Penso che il Napoli sia ancora la squadra da tenere d’occhio". Simone Tiribocchi, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato della corsa Scudetto parlando anche del Milan di Allegri. Ecco le sue parole su TuttoAtalanta.com: "Ha conquistato lo scorso campionato, ha fatto acquisti mirati e ora ha in panchina un tecnico come Conte, che ho avuto modo di conoscere a Bergamo".

Tiribocchi su Allegri e il Milan

Il pensiero di Tiribocchi sul Milan: "Anche il Milan mi convince molto, perché Allegri è un tecnico straordinario. E mi aspetto una buona annata anche da parte della Juventus. L’Inter resta una potenza, e attenzione anche alla Roma: magari non partirà a razzo, ma ha qualità. Hanno cambiato parecchio, per questo forse partono leggermente indietro".

Per il Milan una sconfitta e una vittoria nelle prime due partite stagionali in Serie A. Al rientro dalla pausa per le nazionali, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Bologna di Vincenzo Italiano, sulla carte la partita più difficile dal ritorno di Allegri sulla panchina del Milan.

