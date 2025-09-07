Milan, quanti gol con Leao, Pulisic e Nkunku? Ecco il pensiero di Pedullà

"Quanti gol dareste a Leao? Spero che con Allegri possa arrivare a 12 gol. A Nkunku altri 10-12. Un'altra decina a Pulisic e Gimenez. Siamo a 45. Per me il mercato ha dato una traccia. L'attacco della Juventus ha una proiezione dati migliore di tutte. Le altre devono cercare un contributo anche dal centrocampo. Il mercato ha fatto da spartiacque su questo reparto a favore della Juventus".