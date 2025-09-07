Milan, quanti gol con Leao, Pulisic e Nkunku? Ecco il pensiero di Pedullà

Pianeta Milan
Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato su 'YouTube' degli attacchi delle squadre di Serie A, parlando anche del Milan. Ecco il suo parere
Emiliano Guadagnoli
Il Milan è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le sfide delle nazionali. I rossoneri, dopo la sconfitta contro la Cremonese e la vittoria contro il Lecce, ospiteranno a San Siro il Bologna di Vincenzo Italiano. Vedremo quale sarà l'attacco scelto da Massimiliano Allegri. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato su 'YouTube' degli attacchi delle squadre di Serie A, parlando anche del Milan. Ecco il suo parere.

Pedullà sull'attacco del Milan

"Quanti gol dareste a Leao? Spero che con Allegri possa arrivare a 12 gol. A Nkunku altri 10-12. Un'altra decina a Pulisic e Gimenez. Siamo a 45. Per me il mercato ha dato una traccia. L'attacco della Juventus ha una proiezione dati migliore di tutte. Le altre devono cercare un contributo anche dal centrocampo. Il mercato ha fatto da spartiacque su questo reparto a favore della Juventus".

Vedremo se Pedullà avrà ragione e se la Juventus sarà davvero l'attacco migliore della prossima stagione di Serie A.

