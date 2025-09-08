Siamo in un momento di pausa per il Milan. I giocatori rossoneri sono impegnati con le proprie nazionali. Al rientro, la squadra di Allegri dovrà giocare contro il Bologna a San Siro. Per ora spazio alle nazionali. L'Italia del neo tecnico Gattuso, entrato al posto di Spalletti, è riuscita a battere l'Estonia grazie a 5 gol nel secondo tempo. Una vittoria fondamentale per gli azzurri. Marco Tardelli, ex giocatore e allenatore ha parlato durante la trasmissione Dribbling dell' Italia di Gattuso , vittoriosa contro l'Estonia. Ecco le sue parole.

Tardelli sull'Italia di Gattuso: "Mi piace, è solida e concreta"

"Mi piace, è una squadra solida e concreta. Gattuso non è uno che cerca solo il bel gioco, punta a vincere. È uno concreto, deciso, e lo ha fatto vedere chiaramente. I giocatori hanno risposto bene sul campo, hanno lavorato con intensità e si è percepito qualcosa di nuovo e incoraggiante".