Damiani: “Gattuso è l’uomo giusto. Alla Serie A manca la materia prima”

Sulla mancanza di italiani nel nostro campionato: "Non mi piace che continuino ad esserci tutti questi stranieri, ma ormai bisogna accettare squadre fatte di nove, dieci, undici non italiani. Anche nei settori giovanili. È preoccupante per la Nazionale, vorrei vedere più giocatori italiani protagonisti, ma gli stranieri sono già tanti nei settori giovanili. Non esistono leggi per ovviare a questo e non credo si possa pensare di imporre un numero minimo di italiani in squadra (succede nel basket, ndr) dato che stiamo parlando di lavoratori che hanno diritto alla libera circolazione nei paesi comunitari".
© RIPRODUZIONE RISERVATA