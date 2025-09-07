Pianeta Milan
Damiani: “Gattuso è l’uomo giusto. Alla Serie A manca la materia prima”

Oscar Damiani, ha espresso il suo parere sull'Italia di Gattuso, ex allenatore e giocatore del Milan, dopo la vittoria contro l'Estonia
Oscar Damiani, noto procuratore sportivo, ha espresso il suo parere sull'Italia di Gennaro Gattuso, ex allenatore e giocatore del Milan, dopo la netta vittoria per 5-0 contro l'Estonia. In un'intervista esclusiva a Tuttosport, Damiani ha analizzato la prestazione degli azzurri. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Gattuso è l'uomo giusto perché fa parte del nostro calcio quando ancora dominavamo, ma lui non gioca. Magari potesse ancora scendere in campo… Non è nemmeno un problema di troppi schemi. Al calcio italiano manca la materia prima. Totti e Del Piero facevano quello che il loro estro gli suggeriva poi certo se sbagliavano dovevano vedersela con gli allenatori. Oggi i giocatori si prendono pochi rischi, non giocano con il sorriso, ma è così non solo nel calcio: anche nella vita entusiasmo e buonumore ti fanno lavorare meglio".

Sulla mancanza di italiani nel nostro campionato: "Non mi piace che continuino ad esserci tutti questi stranieri, ma ormai bisogna accettare squadre fatte di nove, dieci, undici non italiani. Anche nei settori giovanili. È preoccupante per la Nazionale, vorrei vedere più giocatori italiani protagonisti, ma gli stranieri sono già tanti nei settori giovanili. Non esistono leggi per ovviare a questo e non credo si possa pensare di imporre un numero minimo di italiani in squadra (succede nel basket, ndr) dato che stiamo parlando di lavoratori che hanno diritto alla libera circolazione nei paesi comunitari".

