Damiani: “Gattuso è l’uomo giusto. Alla Serie A manca la materia prima”

Oscar Damiani , noto procuratore sportivo, ha espresso il suo parere sull'Italia di Gennaro Gattuso, ex allenatore e giocatore del Milan, dopo la netta vittoria per 5-0 contro l'Estonia. In un'intervista esclusiva a Tuttosport , Damiani ha analizzato la prestazione degli azzurri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Damiani, duro attacco al calcio italiano: "Troppi stranieri, mancano Totti e Del Piero"

"Gattuso è l'uomo giusto perché fa parte del nostro calcio quando ancora dominavamo, ma lui non gioca. Magari potesse ancora scendere in campo… Non è nemmeno un problema di troppi schemi. Al calcio italiano manca la materia prima. Totti e Del Piero facevano quello che il loro estro gli suggeriva poi certo se sbagliavano dovevano vedersela con gli allenatori. Oggi i giocatori si prendono pochi rischi, non giocano con il sorriso, ma è così non solo nel calcio: anche nella vita entusiasmo e buonumore ti fanno lavorare meglio".