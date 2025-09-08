Bucchioni: “Serve ridare senso al Milan. Dove arriverà Allegri?”

Pianeta Milan
Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato del Milan, di Allegri di Leao  e del colpo Adrien Rabiot durante Maracanà di TMW Radio
"Io mi chiedo: dove arriverà Allegri? E se vedessimo davanti Leao e Pulisic? Potrebbe essere una soluzione questa. Se li lasci lì davanti, con la squadra molto bassa e gli spazi in verticale...". Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato del Milan, di Allegri di Leao  e del colpo Adrien Rabiot durante Maracanà di TMW Radio. Ecco le sue parole: "Con tutti i difetti che ha il Milan, alla fine se si guarda l'organico può venire fuori una signora squadra, se riesci a ridare un'identità. Allegri è stato chiamato per questo. Ha diverse soluzioni davanti e in mezzo al campo".

Sull'arrivo di Rabiot: "Dipende dai meccanismi di gioco. Il Napoli ha l'allenatore più bravo nel dare un senso alla squadra, l'interscambiabilità".

"Nel Milan dobbiamo capire alcune cose: Modric potrà giocare sempre ad alto livello? Va recuperato Loftus-Cheek, Fofana...Serve ridare senso al Milan. Senza coppe il Milan deve tornare a lottare per lo Scudetto".

