Il pronostico di Bezzi spiazza tutti: “Milan in testa, Zanetti a rischio”

Con la fine del calciomercato, è tempo di analisi e pronostici sul campionato di Serie A: la griglia di Gianni Bezzi, presente il Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con la chiusura del calciomercato, le prime previsioni sulla Serie A si moltiplicano. L'opinionista Gianni Bezzi ha offerto la sua visione, delineando le favorite per il campionato, il potenziale capocannoniere e la panchina più a rischio:

Bezzi svela la sua griglia di Serie A: favorite, potenziale capocannoniere e primo esonero

—  

Secondo la griglia di Bezzi, la lotta per il titolo vedrà un'accesa competizione tra quattro grandi club: "Milan, Napoli, Juventus e Inter". Un quartetto che vedrebbe il Milan trionfare, vincendo il titolo, con a seguire Napoli, Juventus ed Inter per la Champions League.

Per il titolo di capocannoniere, Bezzi punta su un nome a sorpresa: Artem Dovbyk. L'attaccante della Roma,  è visto come un potenziale protagonista. La previsione più difficile e spinosa riguarda la prima panchina a saltare. Bezzi indica il nome di "Paolo Zanetti".

