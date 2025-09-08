Il pronostico di Bezzi spiazza tutti: “Milan in testa, Zanetti a rischio”

Con la fine del calciomercato, è tempo di analisi e pronostici sul campionato di Serie A: la griglia di Gianni Bezzi, presente il Milan
Con la chiusura del calciomercato, le prime previsioni sulla Serie A si moltiplicano. L'opinionista Gianni Bezzi ha offerto la sua visione, delineando le favorite per il campionato, il potenziale capocannoniere e la panchina più a rischio:
Bezzi svela la sua griglia di Serie A: favorite, potenziale capocannoniere e primo esonero
—
Secondo la griglia di Bezzi, la lotta per il titolo vedrà un'accesa competizione tra quattro grandi club: "Milan, Napoli, Juventus e Inter". Un quartetto che vedrebbe il Milan trionfare, vincendo il titolo, con a seguire Napoli, Juventus ed Inter per la Champions League.