INTERVISTE

Milan, Bucchioni svela la sua griglia di Serie A: le favorite, il bomber e…

Con la fine del calciomercato, è tempo di analisi e pronostici sul campionato di Serie A: la griglia di Enzo Bucchioni, presente il Milan
Alessia Scataglini

Con la fine del calciomercato, è tempo di analisi e pronostici sul campionato di Serie A. Sulla griglia di partenza, l'opinionista Enzo Bucchioni ha espresso la sua visione, delineando le favorite, il potenziale capocannoniere e la panchina più a rischio. Ecco, di seguito, il suo pensiero:

La griglia di Bucchioni: "Milan in testa, Hojlund capocannoniere, Juric il primo a saltare"

Secondo Bucchioni, la lotta per il titolo e per un posto in Champions League sarà un affare a quattro. La sua griglia vede ai primi posti Milan, Napoli, Inter e Juventus. A differenza di altre analisi, Bucchioni posiziona il Milan in testa, un segnale della grande fiducia riposta nel progetto rossonero: "Milan, Napoli, Inter e Juventus".

Per quanto riguarda il titolo di capocannoniere, Bucchioni spiazza tutti e punta su Rasmus Hojlund. La previsione più spinosa riguarda la prima panchina a saltare. Bucchioni, come altri analisti, indica il nome di Ivan Juric: "Bomber Hojlund. Rischia subito Juric".

