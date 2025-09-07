Durante sul mercato: 'Inter, Juve, Milan, nessuna è riuscita a ...'

Pianeta Milan
Intervistato da 1 Station Radio, Sabatino Durante, procuratore, ha parlato del mercato in Serie A da poco terminato. Parole anche sul Milan
Intervistato da 1 Station RadioSabatino Durante, procuratore, ha parlato del mercato in Serie A da poco terminato. Parole anche sul Milan: i rossoneri hanno chiuso la sessione con tantissime operazioni tra cui 10 acquisti. Tra i più importanti quelli di Nkunku e Rabiot. Ecco le parole di Durante riprese da fcinternews.it.

"Non penso ci sia stata una vera protagonista assoluta. Alcune società si sono mosse meglio di altre: penso ad esempio al Napoli, ma anche al Como, che ha fatto un mercato interessante. Se dovessi indicarne una, probabilmente direi il Como. Per quanto riguarda le big, Inter, Juventus e Milan, nessuna è riuscita a completare pienamente la propria rosa. Ma non è una sorpresa: le difficoltà economiche del nostro calcio rendono complicato portare a termine operazioni di alto livello quando serve investire cifre importanti".

Questo il parere di Durante sul mercato in generale della Serie A e anche sul Milan. Vedremo se Nkunku e Rabiot giocheranno già contro il Bologna.

