Damiani: “Scudetto? Napoli e Inter, più indietro il Milan. Vlahovic …”

INTERVISTE
L’ex storico procuratore Oscar Damiani ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, durante la quale ha affrontato diversi temi. Tra questi, ha parlato di Massimiliano Allegri, del suo pronostico per lo Scudetto 2025/26 e si è soffermato su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, è stato al centro di molte voci di calciomercato durante l’estate, in quanto sarebbe stata una richiesta espressa di Allegri per rinforzare il reparto offensivo del Milan. Ecco le parole di Damiani.
"Napoli e anche Inter. Più indietro vedo Milan e Juventus. La Roma con Gasperini può essere una bella sorpresa: Gian Piero è un grande allenatore, lo stimo molto, deve lavorare in un ambiente che vive di alti e bassi, ma lui sa dare sempre un gioco alle propria squadre. Ho molta stima anche per Allegri, sia come uomo che come allenatore. È uno dei migliori e l’ha sempre dimostrato. L’Inter ha una grande società alle spalle. Affidarsi a Chivu è stato un rischio che apprezzo perché propongono qualcosa di nuovo ed è un rischio calcolato visto che se lo sono cresciuti in casa. Tudor si è meritato la conferma alla Juve: ha una grande personalità, non solo come aspetto fisico".
Su Vlahovic:"È un giocatore forte, fa gol, va inserito in un gioco che lo esalti. I suoi gol li ha sempre fatti e sempre li farà. Uno così in squadra lo vorrei ogni anno".
