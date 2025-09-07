Pianeta Milan
Pasqualin: “Gattuso incarna tutte le caratteristiche di cui aveva bisogno l’Italia”

Italia-Estonia, la Nazionale in campo senza giocatori del Milan
Claudio Pasqualin ha commentato il successo per 5-0 dell'Italia contro l'Estonia: le sue parole nei confronti di Gattuso, ex Milan
Intervistato per la rubrica "A tu per tu", Claudio Pasqualin ha commentato il successo per 5-0 dell'Italia contro l'Estonia. L'ex agente FIFA ha analizzato la partita, soffermandosi sulla prestazione della Nazionale di Gattuso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Italia, Pasqualin su Gattuso

"La squadra ha vinto anche dal punto di vista tattico. Giocare con i due centravanti non era banale. La formula tattica con la novità Kean-Retegui mi ha impressionato positivamente. E’ stata una bella Nazionale".

Una vittoria che fa sperare in chiave Mondiale…

"Certamente. È stato un esordio che premia lo spirito di Rino. Ci fa ben sperare. Le difficoltà che c’erano prima ci sono ancora. Resta sempre difficile l’ipotesi di andare al Mondiale. Ma ci voleva una novità. E Rino incarna tutte le caratteristiche positive di cui aveva bisogno l’Italia".

Tatticamente?

"Vedere due centravanti insieme giocare uno meglio dell’altro è una bella nota. Retegui è stato perfetto, mi è piaciuto lo spirito di squadra".

