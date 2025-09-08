Pianeta Milan
Massimo Orlando svela la sua griglia di Serie A: presente anche il Milan

Ivan Juric, allenatore del Torino (getty images)
Con la fine del calciomercato, è tempo di analisi e pronostici sul campionato di Serie A: la griglia di Massimo Orlando, presente il Milan
Con la fine del calciomercato, è tempo di analisi e pronostici sul campionato di Serie A. Sulla griglia di partenza, l'opinionista Daniele Garbo ha espresso la sua visione, delineando le favorite, il potenziale capocannoniere e la panchina più a rischio. Ecco, di seguito, il suo pensiero:

La griglia di Orlando: "Kean capocannoniere, Juric il primo a saltare"

—  

Secondo la griglia di Orlando, la lotta per il titolo vedrà un'accesa competizione tra quattro grandi club: Napoli, Juventus, Inter e Milan.: "Napoli, Juve, Inter e Milan." Un quartetto che sembra destinato a giocarsi i primi quattro posti. Per il titolo di capocannoniere, Orlando punta su un nome a sorpresa: Moise Kean.

La previsione più spinosa riguarda la prima panchina a saltare. Orlando, come altri analisti, indica il nome di Ivan Juric. Nonostante sia un allenatore di carattere e capace di ottenere risultati in contesti difficili, la sua posizione sembra essere la più precaria all'inizio della stagione.

