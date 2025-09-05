Il “jolly” Nkunku: il Milan e Allegri studiano il nuovo attacco

Il dilemma tattico di Allegri—
Il quesito principale riguarda il modulo e la posizione di Nkunku. Il 3-5-2 è al momento la certezza tattica di Allegri, un sistema che garantisce equilibrio ma che pone degli interrogativi su come inserire tre talenti offensivi del calibro di Leao, Nkunku e Pulisic.
Una delle ipotesi più suggestive, ma anche più complesse, vede un tridente d'attacco con Nkunku e Leao come tandem offensivo, con Pulisic "sacrificato" sulla fascia destra a tutta fascia. Un'altra strada, forse più percorribile nell'immediato, è quella del turnover ragionato: una gestione delle forze che permetta a tutti e tre di avere il giusto spazio, sfruttando la grande duttilità di Nkunku. Il francese è un vero e proprio "jolly", in grado di ricoprire più ruoli: seconda punta, trequartista, o esterno offensivo.
Allegri ha in mano un vero e proprio tesoro e la pausa per le nazionali sarà cruciale per studiare la soluzione migliore. Le certezze sono poche, ma una è chiara: la concorrenza in attacco è destinata ad aumentare la qualità complessiva della squadra, un lusso che il Milan non aveva da tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA