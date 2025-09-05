Il “jolly” Nkunku: il Milan e Allegri studiano il nuovo attacco

L'arrivo di Christopher Nkunku a Milanello ha riacceso l'entusiasmo e la curiosità dell'ambiente rossonero. L'attaccante francese, grande investimento del club, ha già mostrato il suo carattere chiedendo il posto nello spogliatoio accanto all'amico e connazionale Maignan. Ma al di là degli aneddoti, l'attenzione è tutta rivolta al campo: come e quando vedremo il nuovo attaccante in azione?

Nkunku a Milanello, Allegri studia il piano: il francese "jolly" al servizio della squadra

Le risposte non sono immediate, poiché Nkunku non gioca dal 13 luglio e ha bisogno di tempo per ritrovare la forma e integrarsi nei meccanismi di gioco. La data cerchiata in rosso è quella del 14 settembre, giorno di Milan-Bologna a San Siro, match che potrebbe segnare il suo esordio in maglia rossonera. L'attesa è alta, e la sfida per l'allenatore Massimiliano Allegri è doppia: non solo recuperare il giocatore, ma anche trovargli la giusta collocazione tattica per farlo coesistere con il talento di Leao e Pulisic.