Milan, Odogu: impatto positivo. I tifosi pazzi di lui. Le reazioni social

Una grande accoglienza per un giocatore che arriva al Milan con basse aspettative per il presente e speranze per il futuro. I segnali, viste le dichi azioni e la voglia dimostrata di vestire il rossonero, sono già buoni e i tifosi del Milan se ne sono accorti subito. Ora palla a Odogu e ad Allegri, che avrà tempo e modo di lavorarci e plasmarlo per renderlo il migliore difensore possibile.