Milan, Odogu: impatto positivo. I tifosi pazzi di lui. Le reazioni social

Milan, Odogu: impatto positivo. I tifosi pazzi di lui. Le reazioni social

Milan, Odogu già 'idolo' dei tifosi: 'Sono sul carro. Grande personalità'
Milan, Odogu è un nuovo difensore rossonero. I tifosi sui social lo hanno accolto al meglio dopo le prime immagini e le prime dichiarazioni
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Odogu è stato l'ultimo colpo, cronologicamente parlando, del mercato estivo rossonero. Il ragazzo è arrivato dal Wolfsburg durante le ultime ore per una cifra che dovrebbe sfiorare i 10 milioni di euro di investimento totale. Non una cifra banale o bassa per un giocatore giovane e con la poca esperienza nel calcio di alto livello (classe 2006 con 3 presenze nella prima squadra del Wolfsburg). Difficile da capire e pronosticare quale e quanto sarà il suo utilizzo in questa stagione: il giovane tedesco, sulla carta, parte dietro ai tre titolare (Tomori, Gabbia e Pavlovic) e dietro all'altro investimento nel reparto, ovvero De Winter.

Milan, Odogu: che impatto

L'impatto positivo delle sue prime immagini all'arrivo a Milano, la sua prima intervista e la gioia mostrata i conferenza stampa, ha spinto i tifosi rossonero ad accogliere al meglio il giovane Odogu al Milan. Ecco qualche post dal social X.

"Grande personalità Odogu".

"Sul carro di DAVID IL MALDINIANO ODOGU".

"Odogu ha la luce negli occhi di quello che darà il 120% per noi".

"Faccia da vero fenomeno".

Monte ingaggi Milan 2025/2026: stipendi ancora in discesa con la cessione di Bennacer

Una grande accoglienza per un giocatore che arriva al Milan con basse aspettative per il presente e speranze per il futuro. I segnali, viste le dichi azioni e la voglia dimostrata di vestire il rossonero, sono già buoni e i tifosi del Milan se ne sono accorti subito. Ora palla a Odogu e ad Allegri, che avrà tempo e modo di lavorarci e plasmarlo per renderlo il migliore difensore possibile.

