Milan, due gol di Loftus-Cheek in allenamento con l’Inghilterra | Video

Sull'account del Milan e dell'Inghilterra, infatti, è comparso un breve video che mostra Loftus-Cheek andare in gol dalla lunga distanza in allenamento. Dopo aver ricevuto palla da un compagno, il centrocampista britannico se l'è portata sul destro e ha poi scaricato una conclusione potente, in diagonale, sul palo più lontano. Che non ha lasciato scampo al povero portiere. Un gesto che 'Rubs' ha ripetuto per due volte, realizzando una doppietta. Loftus-Cheek, insomma, è partito davvero alla grande in questa stagione.