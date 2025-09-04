PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, due gol di Loftus-Cheek in allenamento con l’Inghilterra | Video

Milan, due gol di Loftus-Cheek in allenamento con l’Inghilterra | Video

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, di nuovo convocato dall'Inghilterra dopo 7 anni: parte subito con due bei gol in allenamento
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è tornato in Nazionale dopo 7 anni. Il classe 1996 ex Chelsea è stato convocato da Thomas Tuchel, Commissario Tecnico dell'Inghilterra, per le partite contro Andorra (sabato 6 settembre alle ore 18:00 al 'Villa Park' di Birmingham) e Serbia (martedì 9 settembre alle ore 20:45 al 'Marakana' di Belgrado), valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Ieri Loftus-Cheek ha parlato in conferenza stampa, per la Nazionale dei Tre Leoni e, successivamente, è sceso in campo per l'allenamento. Una seduta in cui il numero 8 rossonero, già a segno di testa venerdì scorso sul campo del Lecce alla prima trasferta del Diavolo di Massimiliano Allegri in campionato, ha dato nuovamente sfoggio delle sue indiscutibili capacità balistiche.

Sull'account del Milan e dell'Inghilterra, infatti, è comparso un breve video che mostra Loftus-Cheek andare in gol dalla lunga distanza in allenamento. Dopo aver ricevuto palla da un compagno, il centrocampista britannico se l'è portata sul destro e ha poi scaricato una conclusione potente, in diagonale, sul palo più lontano. Che non ha lasciato scampo al povero portiere. Un gesto che 'Rubs' ha ripetuto per due volte, realizzando una doppietta. Loftus-Cheek, insomma, è partito davvero alla grande in questa stagione.

