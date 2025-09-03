Milan, Loftus-Cheek si gode l’effetto Allegri: è tornato in Nazionale

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del Milan , ha dedicato spazio a Ruben Loftus-Cheek , centrocampista inglese classe 1996 , che, con un suo colpo di testa, ha recentemente aperto la strada per la vittoria dei rossoneri di Massimiliano Allegri sul campo del Lecce .

Milan, Loftus-Cheek è tornato tra i convocati dell'Inghilterra

Loftus-Cheek è diventato subito un giocatore fondamentale nel 3-5-2 di Allegri tanto che ha beneficiato immediatamente dell'effetto Max. Thomas Tuchel, Commissario Tecnico tedesco dell'Inghilterra, infatti, lo ha inserito tra i 25 convocati della Nazionale dei Tre Leoni per le partite contro Andorra (sabato 6 settembre, alle ore 18:00, in casa) e Serbia (martedì 9 settembre, alle ore 20:45, in trasferta). Gare entrambe valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.