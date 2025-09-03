Milan, Loftus-Cheek si gode l’effetto Allegri: è tornato in Nazionale

Loftus-Cheek non veniva chiamato in Nazionale da ben sette anni. L'ultima volta, il 15 novembre 2018, giocò in amichevole contro gli U.S.A. (gara vinta per 3-0). Merito, ha ribadito 'Tuttosport', di un inizio di stagione in cui l’ex giocatore del Chelsea ha convinto Allegri a puntare forte su di lui.
Allegri non ha mai rinunciato finora al centrocampista inglese—
In un centrocampo, quello del Milan, in cui di certo non manca il talento, Allegri ha scelto Loftus-Cheek fin dalle prime amichevoli per essere l’uomo delle incursioni in area. Nonostante si potesse pensare all’inizio che, una volta completato il roster l’inglese sarebbe finito tra le alternative, alla fine i primi impegni ufficiali del Milan hanno confermato che per Allegri è un titolare irrinunciabile. Si vedrà se con l’arrivo di Adrien Rabiot cambierà qualcosa nelle gerarchie della mediana rossonera.
