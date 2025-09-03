Milan, Loftus-Cheek si gode l’effetto Allegri: è tornato in Nazionale

Pianeta Milan
Ruben Loftus-Cheek sembra essere diventato subito un giocatore importante nel Milan di Massimiliano Allegri: convocato dall'Inghilterra
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha dedicato spazio a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, che, con un suo colpo di testa, ha recentemente aperto la strada per la vittoria dei rossoneri di Massimiliano Allegri sul campo del Lecce.

Milan, Loftus-Cheek è tornato tra i convocati dell'Inghilterra

Loftus-Cheek è diventato subito un giocatore fondamentale nel 3-5-2 di Allegri tanto che ha beneficiato immediatamente dell'effetto Max. Thomas Tuchel, Commissario Tecnico tedesco dell'Inghilterra, infatti, lo ha inserito tra i 25 convocati della Nazionale dei Tre Leoni per le partite contro Andorra (sabato 6 settembre, alle ore 18:00, in casa) e Serbia (martedì 9 settembre, alle ore 20:45, in trasferta). Gare entrambe valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Loftus-Cheek non veniva chiamato in Nazionale da ben sette anni. L'ultima volta, il 15 novembre 2018, giocò in amichevole contro gli U.S.A. (gara vinta per 3-0). Merito, ha ribadito 'Tuttosport', di un inizio di stagione in cui l’ex giocatore del Chelsea ha convinto Allegri a puntare forte su di lui.

Allegri non ha mai rinunciato finora al centrocampista inglese

In un centrocampo, quello del Milan, in cui di certo non manca il talento, Allegri ha scelto Loftus-Cheek fin dalle prime amichevoli per essere l’uomo delle incursioni in area. Nonostante si potesse pensare all’inizio che, una volta completato il roster l’inglese sarebbe finito tra le alternative, alla fine i primi impegni ufficiali del Milan hanno confermato che per Allegri è un titolare irrinunciabile. Si vedrà se con l’arrivo di Adrien Rabiot cambierà qualcosa nelle gerarchie della mediana rossonera.

