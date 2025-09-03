Milan-Como a Perth (Australia)? Ecco quando si deciderà in via definitiva

Poi, una precisazione sullo stadio di San Siro come una delle possibili sedi, in Italia, per gli Europei 2032. «A oggi, se non succede qualcosa, Milano non potrà ospitarli nel proprio stadio. Sono preoccupato. Ne ho parlato anche con le proprietà e siamo allineati. Questo mio grido d’allarme è anche il grido d’allarme delle società: siamo però fiduciosi come Lega che entro il 30 settembre si prenda questa decisione e poi si vada dritti verso il nuovo stadio perché è interesse della città, delle squadre e dell’Italia. Il contrario sarebbe una sconfitta per tutto il Paese. E speriamo che questo allineamento di pensiero si concretizzi in un allineamento di azione».