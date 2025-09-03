Milan-Como a Perth (Australia)? Ecco quando si deciderà in via definitiva

Simonelli: "Moderatamente positivo, nonostante il movimento contrario"—
Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha spiegato quando si saprà in via definitiva se Milan-Como potrà disputarsi o meno a Perth. «Siamo in attesa dell’approvazione da parte della UEFA che si pronuncerà sul tema giovedì 11 settembre - le sue parole -. Io continuo a essere moderatamente positivo nonostante un po’ di movimento contrario sulla vicenda. Come Lega abbiamo anche la responsabilità di aumentare la visibilità del prodotto nei paesi in cui c’è domanda».
Poi, una precisazione sullo stadio di San Siro come una delle possibili sedi, in Italia, per gli Europei 2032. «A oggi, se non succede qualcosa, Milano non potrà ospitarli nel proprio stadio. Sono preoccupato. Ne ho parlato anche con le proprietà e siamo allineati. Questo mio grido d’allarme è anche il grido d’allarme delle società: siamo però fiduciosi come Lega che entro il 30 settembre si prenda questa decisione e poi si vada dritti verso il nuovo stadio perché è interesse della città, delle squadre e dell’Italia. Il contrario sarebbe una sconfitta per tutto il Paese. E speriamo che questo allineamento di pensiero si concretizzi in un allineamento di azione».
