San Siro, Sala: 'Zero sconti a Milan e Inter'. Poi la stoccata ai due fondi

San Siro, Sala a Milan e Inter: "Rimpiango i Moratti e i Berlusconi" — Sala ha precisato che, nel caso in cui la delibera non sarà approvata dalla Giunta Comunale, non si dimetterà. «Assolutamente no. Non lo dico di pancia, ma in base a elementi razionali. Il potere del Sindaco arriva fino a un certo punto. Quando si vende un bene patrimoniale importante come lo stadio spetta al Consiglio comunale decidere, io voglio essere a posto con la coscienza, consegnerò il dossier e poi il Consiglio si esprimerà. Se non ci sarà l’approvazione, sarà un problema che si prenderà il prossimo Sindaco».

Per l'occasione, però, Sala ha sferrato un attacco diretto alle proprietà straniere di Milan e Inter, nello specifico i fondi statunitensi RedBird e Oaktree. «Non è che le squadre decideranno con facilità di fare finta di niente. Possiamo rimpiangere le proprietà alla Massimo Moratti e alla Silvio Berlusconi. Io, da tifoso, rimpiango Moratti e ne approfitto per mandargli mando un abbraccio. Ma così è oggi: queste proprietà, più che avere passione per il calcio, lo considerano una occasione di business». Per il quotidiano romano, né Milan né Inter hanno gradito questo passaggio di Sala. Anche se, per i club, adesso la priorità è quella di concludere al più presto questa partita.

"Niente sconto. Semmai, compartecipazione alle spese". Per 36 milioni — Tra l'altro, c'è polemica anche intorno ad un ipotetico sconto rispetto al prezzo di 197 milioni di euro già fissato dall'Agenzia delle Entrate per la cessione a Milan e Inter di stadio 'Meazza' e aree limitrofe. «Lo sconto, come viene chiamato, è pari a zero – ha puntualizzato Sala -. Semmai, c'è la compartecipazione alle spese, che deriva o da quello che dice la legge sulle bonifiche o da nostre richieste, come ad esempio sullo spostamento dello stadio». Anche questa “compartecipazione” è tema di dibattito. Secondo quanto emerso in queste ore, si sta lavorando ad un contributo massimo di Palazzo Marino per 36 milioni di euro. Che, di conseguenza, farebbe scendere l’investimento dei club a 161.

Inoltre, è allo studio una clausola che obblighi Milan e Inter a versare al Comune il 50% della plusvalenza, nel caso in cui l’area venisse rivenduta entro 5 anni dal rogito. Occhio, però, ai ricorsi perché la situazione - già di per sé ingarbugliata - potrebbe complicarsi ulteriormente e mandare all'aria i piani di Milan, Inter e dello stesso Sala sul nuovo stadio a San Siro.