Prima pagina Tuttosport: “Juventus: Openda e Zhegrova, missione Inter”

Il monte stipendi della 'Vecchia Signora', dopo l'ultimo mercato, è salito. Pesa, a tal proposito, la mancata partenza di Dušan Vlahović. L'Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Torino, Domenico Carretta, ha invitato ufficialmente Urbano Cairo, Presidente del Toro, per un appuntamento: temi, lo stadio e il museo del club granata.
Spazio, poi, alla Nazionale Italiana. Ieri, infatti, ha parlato il portiere azzurro, Gianluigi Donnarumma, sottolineando come, dopo il suo trasferimento dal PSG al Manchester City, non veda l'ora di giocare per Pep Guardiola. Il figlio di Gigi Riva, in un'intervista in esclusiva con il quotidiano torinese, sottolinea invece quanto sarebbe piaciuta a suo padre l'Italia di Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon.
