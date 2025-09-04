Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Juventus: Openda e Zhegrova, missione Inter”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Juventus: Openda e Zhegrova, missione Inter”

Prima pagina Tuttosport: 'Juventus: Openda e Zhegrova, missione Inter'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 4 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 4 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Loïs Openda ed Edon Zhegrova, ultimi due acquisti della Juventus nel calciomercato estivo. Si preparano in maniera differente (il primo nelle qualificazioni Mondiali con il Belgio, il secondo alla Continassa) per essere pronti per la sfida contro l'Inter di sabato 13 settembre, alle ore 18:00, all'Allianz Stadium.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 4 settembre 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

Il monte stipendi della 'Vecchia Signora', dopo l'ultimo mercato, è salito. Pesa, a tal proposito, la mancata partenza di Dušan Vlahović. L'Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Torino, Domenico Carretta, ha invitato ufficialmente Urbano Cairo, Presidente del Toro, per un appuntamento: temi, lo stadio e il museo del club granata.

Spazio, poi, alla Nazionale Italiana. Ieri, infatti, ha parlato il portiere azzurro, Gianluigi Donnarumma, sottolineando come, dopo il suo trasferimento dal PSG al Manchester City, non veda l'ora di giocare per Pep Guardiola. Il figlio di Gigi Riva, in un'intervista in esclusiva con il quotidiano torinese, sottolinea invece quanto sarebbe piaciuta a suo padre l'Italia di Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, le spine di Chivu”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri, ora tocca a te”

© RIPRODUZIONE RISERVATA