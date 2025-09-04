'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la notizia dell'imminente rinnovo del contratto di Kenan Yıldız con la Juventus. Per il gioiello turco, pronto un accordo fino al 30 giugno 2030, con stipendio che salirà da 1,5 a 5 milioni di euro netti a stagione.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: tanto spazio a Inter e Juventus
EDICOLA
Quotidiani sportivi, le prime pagine: tanto spazio a Inter e Juventus
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 4 settembre 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
In alto, sotto la testata, si parla del Milan, reduce da una campagna acquisti - nel calciomercato estivo - di 165 milioni di euro. Ora spetta all'allenatore Massimiliano Allegri riuscire, con l'organico a sua disposizione, ad allestire una squadra competitiva per tornare a lottare per grandi traguardi.
Davide Frattesi morde il freno, vuole giocare e ora Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, pensa a qualche variazione tattica nella sua formazione di base. Infine, due chicche: un report sulle spese di mercato nei Top 5 campionati europei (soltanto la Premier League è davanti alla Serie A) e un'intervista in esclusiva con Franco Carraro, ex numero uno della F.I.G.C.. PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA