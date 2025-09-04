Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri, ora tocca a te”

In alto, sotto la testata, si parla del Milan, reduce da una campagna acquisti - nel calciomercato estivo - di 165 milioni di euro. Ora spetta all'allenatore Massimiliano Allegri riuscire, con l'organico a sua disposizione, ad allestire una squadra competitiva per tornare a lottare per grandi traguardi.
Davide Frattesi morde il freno, vuole giocare e ora Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, pensa a qualche variazione tattica nella sua formazione di base. Infine, due chicche: un report sulle spese di mercato nei Top 5 campionati europei (soltanto la Premier League è davanti alla Serie A) e un'intervista in esclusiva con Franco Carraro, ex numero uno della F.I.G.C..
