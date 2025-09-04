Milan, oggi è la giornata di Nkunku e Odogu: ecco cosa succederà

Oggi, giovedì 4 settembre, è la giornata di Christopher Nkunku e David Odogu, ultimi due acquisti del Milan insieme ad Adrien Rabiot

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato , il Milan ha prelevato - tra i 10 nuovi giocatori regalati all'allenatore Massimiliano Allegri - anche Christopher Nkunku e David Odogu . Il primo, attaccante francese classe 1997 , è arrivato a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro, più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita . Il secondo, invece, difensore tedesco classe 2006 , è arrivato - sempre a titolo definitivo - dal Wolfsburg , per 7 milioni di euro più 3 di bonus .

Milan, oggi per Nkunku e Odogu conferenza e bagno di folla

Entrambi sono giunti a rinforzare il Milan nei reparti dov'era più carente, attacco e difesa, anche a livello numerico. E oggi, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' in edicola, sarà la loro giornata. Alle ore 15:30, infatti, presso la sala stampa di 'Casa Milan', Nkunku e Odogu si presenteranno in conferenza stampa ai giornalisti. Successivamente, i nuovi rossoneri saranno tutti a disposizione dei tifosi del Milan.