Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Il Milan presenta Nkunku e Odogu: conferenza e incontro con i tifosi

ULTIME MILAN NEWS

Il Milan presenta Nkunku e Odogu: conferenza e incontro con i tifosi

Milan, oggi è la giornata di Nkunku e Odogu: ecco cosa succederà
Oggi, giovedì 4 settembre, è la giornata di Christopher Nkunku e David Odogu, ultimi due acquisti del Milan insieme ad Adrien Rabiot
Daniele Triolo Redattore 

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, il Milan ha prelevato - tra i 10 nuovi giocatori regalati all'allenatore Massimiliano Allegri - anche Christopher Nkunku e David Odogu. Il primo, attaccante francese classe 1997, è arrivato a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro, più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il secondo, invece, difensore tedesco classe 2006, è arrivato - sempre a titolo definitivo - dal Wolfsburg, per 7 milioni di euro più 3 di bonus.

Milan, oggi per Nkunku e Odogu conferenza e bagno di folla

—  

Entrambi sono giunti a rinforzare il Milan nei reparti dov'era più carente, attacco e difesa, anche a livello numerico. E oggi, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' in edicola, sarà la loro giornata. Alle ore 15:30, infatti, presso la sala stampa di 'Casa Milan', Nkunku e Odogu si presenteranno in conferenza stampa ai giornalisti. Successivamente, i nuovi rossoneri saranno tutti a disposizione dei tifosi del Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato continua: tra gli svincolati occhio a ... >>>

Tanto il numero 18 francese quanto il numero 27 tedesco, infatti, alle ore 17:30, saranno al Flagship Store di Via Dante, a Milano, per incontrare i sostenitori milanisti. Una prima presa di contatto con la gente nell'attesa di far vedere la loro bravura sul terreno di gioco.

Leggi anche
Coppa Italia: ecco data, orario e diretta tv di Milan-Lecce. Il programma
Milan, Leao non vede l’ora di tornare in campo. Ecco quando rientrerà

© RIPRODUZIONE RISERVATA