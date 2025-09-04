Milan, Leao non vede l’ora di tornare in campo. Ecco quando rientrerà

Rafael Leao, attaccante del Milan, finora ha giocato soltanto pochi minuti della prima gara stagionale in Coppa Italia contro il Bari

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri, non veda l'ora di tornare in campo. Finora, in stagione, il numero 10 portoghese ha collezionato soltanto 15' nella partita del debutto, quella di Coppa Italia vinta per 2-0 a 'San Siro' contro il Bari, in cui per giunta aveva sbloccato il risultato.