Milan, Leao non vede l’ora di tornare in campo. Ecco quando rientrerà

Rafael Leao, attaccante del Milan, finora ha giocato soltanto pochi minuti della prima gara stagionale in Coppa Italia contro il Bari
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri, non veda l'ora di tornare in campo. Finora, in stagione, il numero 10 portoghese ha collezionato soltanto 15' nella partita del debutto, quella di Coppa Italia vinta per 2-0 a 'San Siro' contro il Bari, in cui per giunta aveva sbloccato il risultato.

Quindi, dopo l''esultanza, l'infortunio al polpaccio e il conseguente forfait nelle prime due giornate di campionato, contro Cremonese e Lecce. In Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma domenica 14 settembre alle ore 20:45 a 'San Siro', Leao, però, ci sarà.

E, secondo il quotidiano romano, l'asso lusitano vuole arrivare a quella partita nelle migliori condizioni possibili. Motivo per cui, anche ieri, il numero 10 del Milan si trovava nel cento sportivo dei rossoneri, a Milanello, per proseguire nelle tappe specifiche verso il suo completo recupero.

La tabella di marcia di Leao verso il rientro prevede sedute personalizzate ancora per questa settimana, per poi tornare nei ranghi del gruppo all'inizio della prossima, quando si rivedranno a Milanello anche i Nazionali.

