Milan, Leao non vede l’ora di tornare in campo. Ecco quando rientrerà

E, secondo il quotidiano romano, l'asso lusitano vuole arrivare a quella partita nelle migliori condizioni possibili. Motivo per cui, anche ieri, il numero 10 del Milan si trovava nel cento sportivo dei rossoneri, a Milanello, per proseguire nelle tappe specifiche verso il suo completo recupero.
Tornerà ad allenarsi in gruppo la prossima settimana—
LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato continua: tra gli svincolati occhio a ... >>>
La tabella di marcia di Leao verso il rientro prevede sedute personalizzate ancora per questa settimana, per poi tornare nei ranghi del gruppo all'inizio della prossima, quando si rivedranno a Milanello anche i Nazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA