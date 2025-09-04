Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Coppa Italia: ecco data, orario e diretta tv di Milan-Lecce. Il programma

COPPA ITALIA

Coppa Italia: ecco data, orario e diretta tv di Milan-Lecce. Il programma

Coppa Italia: ecco data, orario e diretta tv di Milan-Lecce. Il programma
Stabilito quando si giocherà Milan-Lecce, partita del 2° turno della Coppa Italia 2025-2026. I rossoneri hanno già eliminato il Bari
Daniele Triolo Redattore 

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la Lega Serie A ha diffuso date e orari ufficiali del secondo turno (sedicesimi) della Coppa Italia 2025-2026, in programma tra martedì 23 e giovedì 25 settembre. Il Milan di Massimiliano Allegri, che nel primo turno ha sconfitto per 2-0 il Bari a 'San Siro' (reti di Rafael Leão e Christian Pulisic), proseguirà il suo cammino affrontando un'altra formazione pugliese, il Lecce.

Milan-Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia

—  

Milan-Lecce è in programma martedì 23 settembre, alle ore 21:00, sempre a 'San Siro' e sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno. Nel caso in cui il Milan passasse il turno, agli ottavi troverebbe la Lazio. Nello stesso giorno, prima del match dei rossoneri, in programma anche Cagliari-Frosinone (ore 17:00, su Canale 20) e Udinese-Palermo (ore 18:30, su Italia Uno).

LEGGI ANCHE

Tutte le partite e dove vederle in tv

—  

LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato continua: tra gli svincolati occhio a ... >>>

Il giorno successivo, mercoledì 24 settembre, sarà la volta di Parma-Spezia (ore 17:00, su Canale 20), quindi Verona-Venezia (ore 18:30, su Italia Uno) e Como-Sassuolo (ore 21:00, su Italia Uno). Giovedì 25 settembre, infine, alle ore 18:30 spazio a Genoa-Empoli (diretta tv su Italia Uno) e alle ore 21:00 a Torino-Pisa (stesso canale). Bologna, Napoli, Inter, Juventus, Roma, Atalanta, Fiorentina e Lazio - teste di serie del torneo -  debutteranno nel turno successivo, ovvero dagli ottavi di finale.

Leggi anche
Milan, oggi è la giornata di Nkunku e Odogu: ecco cosa succederà
Milan, Leao non vede l’ora di tornare in campo. Ecco quando rientrerà

© RIPRODUZIONE RISERVATA