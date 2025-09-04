Coppa Italia: ecco data, orario e diretta tv di Milan-Lecce. Il programma

Tutte le partite e dove vederle in tv—
LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato continua: tra gli svincolati occhio a ... >>>
Il giorno successivo, mercoledì 24 settembre, sarà la volta di Parma-Spezia (ore 17:00, su Canale 20), quindi Verona-Venezia (ore 18:30, su Italia Uno) e Como-Sassuolo (ore 21:00, su Italia Uno). Giovedì 25 settembre, infine, alle ore 18:30 spazio a Genoa-Empoli (diretta tv su Italia Uno) e alle ore 21:00 a Torino-Pisa (stesso canale). Bologna, Napoli, Inter, Juventus, Roma, Atalanta, Fiorentina e Lazio - teste di serie del torneo - debutteranno nel turno successivo, ovvero dagli ottavi di finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA