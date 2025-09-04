Coppa Italia: ecco data, orario e diretta tv di Milan-Lecce. Il programma

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la Lega Serie A ha diffuso date e orari ufficiali del secondo turno (sedicesimi) della Coppa Italia 2025-2026, in programma tra martedì 23 e giovedì 25 settembre. Il Milan di Massimiliano Allegri, che nel primo turno ha sconfitto per 2-0 il Bari a 'San Siro' (reti di Rafael Leão e Christian Pulisic), proseguirà il suo cammino affrontando un'altra formazione pugliese, il Lecce.