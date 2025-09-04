Milan, rivoluzione estiva: tutte le convinzioni della dirigenza rossonera

Ora il messicano andrà recuperato ma, per il quotidiano generalista, gode della fiducia di tutti al Milan, compresa quella del direttore sportivo. In difesa, forse, si poteva fare meglio: un centrale di esperienza sarebbe tornato utile. Ma la dirigenza ritiene che il bilancio del mercato del Milan sia positivo. La convinzione, ai piani alti di 'Casa Milan' è che la squadra, pur attraverso le cessioni di Tijjani Reijnders, Theo Hernández e Malick Thiaw, sia stata potenziata.

Le cessioni di giocatori non centrali per l'ingaggio di campioni — Le cessioni di elementi non centrali nel progetto come Noah Okafor e Samuel Chukwueze hanno finanziato l’ingaggio di campioni come Luka Modrić, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku e di giovani già in rampa di lancio come Ardon Jashari, Samuele Ricci e Koni De Winter. Più un paio di promesse come Zachary Athekame e David Odogu.

Il monte stipendi è più alto del 10%, nonostante una rosa volutamente più corta. Poi, il tasso di «italianità» è aumentato con Ricci e altri calciatori che conoscono la serie A, come Alexis Saelemakers, rientrato più maturo dai prestiti e oggi titolare. Insomma: il board rossonero, a partire dal CEO Giorgio Furlani, è convinto di aver messo in mano ad Allegri un Diavolo pronto per tornare a vincere.