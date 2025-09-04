Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, le spine di Chivu”

Intanto, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della realizzazione del nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, spara contro i fondi RedBird e Oaktree e rimpiange i proprietari di una volta, come Silvio Berlusconi e Massimo Moratti. L'arrivo di Loïs Openda alla corte di Igor Tudor potrebbe contribuire a far cambiare la Juventus. Come? Lo vedremo.
Alla Roma, dopo due partite di campionato in cui è entrato dalla panchina, contro Bologna e Pisa, l'attaccante argentino Paulo Dybala si prepara a tornare titolare alla prossima. Sorride anche Rasmus Højlund, nuovo centravanti del Napoli, sicuro di essere arrivato nel club migliore d'Italia.
Capitolo Nazionale: domani Italia-Estonia, con l'esordio del nuovo Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Per gli azzurri, ha parlato Gianluigi Donnarumma: passaggio anche sul suo trasferimento dal PSG al Manchester City.
