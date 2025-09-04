PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, le spine di Chivu”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, le spine di Chivu”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Inter, le spine di Chivu'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 4 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter e, in particolare, delle tre 'spine' per il tecnico Cristian Chivu. Si tratta di Hakan Çalhanoğlu (in ritardo di condizione), Yann Aurel Bisseck (subito un errore contro l'Udinese) e Luis Henrique (non trova spazio, ma è costato 23 milioni di euro).

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 4 settembre 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

Intanto, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della realizzazione del nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, spara contro i fondi RedBird e Oaktree e rimpiange i proprietari di una volta, come Silvio Berlusconi e Massimo Moratti. L'arrivo di Loïs Openda alla corte di Igor Tudor potrebbe contribuire a far cambiare la Juventus. Come? Lo vedremo.

Alla Roma, dopo due partite di campionato in cui è entrato dalla panchina, contro Bologna e Pisa, l'attaccante argentino Paulo Dybala si prepara a tornare titolare alla prossima. Sorride anche Rasmus Højlund, nuovo centravanti del Napoli, sicuro di essere arrivato nel club migliore d'Italia.

Capitolo Nazionale: domani Italia-Estonia, con l'esordio del nuovo Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Per gli azzurri, ha parlato Gianluigi Donnarumma: passaggio anche sul suo trasferimento dal PSG al Manchester City.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri, ora tocca a te”
Quotidiani sportivi, le prime pagine: tanto spazio a Inter e Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA