Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, le spine di Chivu”

Intanto, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della realizzazione del nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, spara contro i fondi RedBird e Oaktree e rimpiange i proprietari di una volta, come Silvio Berlusconi e Massimo Moratti. L'arrivo di Loïs Openda alla corte di Igor Tudor potrebbe contribuire a far cambiare la Juventus. Come? Lo vedremo.