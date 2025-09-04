Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Loftus-Cheek: “Allegri? Siamo stati entusiasti quando è arrivato”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Loftus-Cheek: “Allegri? Siamo stati entusiasti quando è arrivato”

Milan, Loftus-Cheek: 'Allegri? Siamo stati entusiasti quando è arrivato'
Ruben Loftus-Cheek, tornato in Nazionale dopo 7 anni, subito elemento cardine nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è tornato in Nazionale dopo 7 anni. Il classe 1996 ex Chelsea è stato convocato da Thomas Tuchel, Commissario Tecnico dell'Inghilterra, per le partite contro Andorra (sabato 6 settembre alle ore 18:00 al 'Villa Park' di Birmingham) e Serbia (martedì 9 settembre alle ore 20:45 al 'Marakana' di Belgrado), valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Milan, Loftus-Cheek: "Mi ero dimenticato delle emozioni della Nazionale"

—  

È stato lui, ieri, dunque, il grande protagonista in casa dei Tre Leoni, tanto che ha parlato in conferenza stampa. Molti i temi toccati, la maggior parte dei quali, ovviamente, sulla Nazionale. «Mi ero completamente dimenticato delle emozioni di essere in Nazionale. Ero già in Inghilterra quando ho ricevuto la chiamata per la convocazione. Ero a casa di mia madre, quindi è stata una bella sensazione», ha sottolineato un raggiante Loftus-Cheek davanti ai cronisti, così come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: San Siro, siluro di Sala a RedBird (Milan) e Oaktree (Inter). E sullo stadio ... >>>

Il numero 8 rossonero, però, ha anche parlato della sua esperienza al Milan, per cui si è definito 'grato' e dell'approccio avuto con il nuovo tecnico in questa stagione, Massimiliano Allegri, dopo l'ultima annata milanista piuttosto tribolata. «È un allenatore molto intelligente. Ha esperienza e in passato ha vinto tanto. Siamo stati molto entusiasti quando è arrivato quest’estate e speriamo di raggiungere grandi traguardi sotto la sua guida», la rivelazione di Loftus-Cheek. Lo stesso auspicio di tutti i sostenitori rossoneri.

Leggi anche
San Siro, siluro di Sala a RedBird (Milan) e Oaktree (Inter). E sullo stadio …
Prima pagina Tuttosport: “Juventus: Openda e Zhegrova, missione Inter”

© RIPRODUZIONE RISERVATA