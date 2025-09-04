Milan, Loftus-Cheek: “Allegri? Siamo stati entusiasti quando è arrivato”

Il numero 8 rossonero, però, ha anche parlato della sua esperienza al Milan, per cui si è definito 'grato' e dell'approccio avuto con il nuovo tecnico in questa stagione, Massimiliano Allegri, dopo l'ultima annata milanista piuttosto tribolata. «È un allenatore molto intelligente. Ha esperienza e in passato ha vinto tanto. Siamo stati molto entusiasti quando è arrivato quest’estate e speriamo di raggiungere grandi traguardi sotto la sua guida», la rivelazione di Loftus-Cheek. Lo stesso auspicio di tutti i sostenitori rossoneri.