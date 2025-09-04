Milan, Loftus-Cheek: “Allegri? Siamo stati entusiasti quando è arrivato”

Ruben Loftus-Cheek, tornato in Nazionale dopo 7 anni, subito elemento cardine nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Le sue parole
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è tornato in Nazionale dopo 7 anni. Il classe 1996 ex Chelsea è stato convocato da Thomas Tuchel, Commissario Tecnico dell'Inghilterra, per le partite contro Andorra (sabato 6 settembre alle ore 18:00 al 'Villa Park' di Birmingham) e Serbia (martedì 9 settembre alle ore 20:45 al 'Marakana' di Belgrado), valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.
Milan, Loftus-Cheek: "Mi ero dimenticato delle emozioni della Nazionale"
È stato lui, ieri, dunque, il grande protagonista in casa dei Tre Leoni, tanto che ha parlato in conferenza stampa. Molti i temi toccati, la maggior parte dei quali, ovviamente, sulla Nazionale. «Mi ero completamente dimenticato delle emozioni di essere in Nazionale. Ero già in Inghilterra quando ho ricevuto la chiamata per la convocazione. Ero a casa di mia madre, quindi è stata una bella sensazione», ha sottolineato un raggiante Loftus-Cheek davanti ai cronisti, così come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.