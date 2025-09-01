PIANETAMILAN i nostri video VIDEO – Milan, il nuovo difensore Odogu è appena sbarcato a Milano

VIDEO

VIDEO – Milan, il nuovo difensore Odogu è appena sbarcato a Milano

00:22
Alessia Scataglini
1 settembre

Il nuovo difensore del Milan, David Odogu, è appena sbarcato all’aeroporto di Milano Linate, accolto dall’entusiasmo dei tifosi rossoneri, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A: il video del nostro Stefano Bressi