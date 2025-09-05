Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, il monte ingaggi del Milan per la stagione 2025-26 va in calando. E la cessione di Bennacer...

Il Milan è cambiato molto durante la passata sessione di calciomercato estiva. Tra le cessioni anche giocatori importanti che hanno liberato spazio pesante dal monte ingaggi: Reijnders, Chukwueze, Theo Hernandez e per ultimo Bennacer. Il centrocampista, infatti, è stato ceduto in prestito alla Dinamo Zagabria, con i rossoneri che non dovranno pagare il suo stipendio, almeno per questa stagione.