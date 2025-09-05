Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news economiche milan Milan, monte ingaggi 2025/2026: Bennacer cessione importante. Ecco tutti i numeri

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, monte ingaggi 2025/2026: Bennacer cessione importante. Ecco tutti i numeri

Monte ingaggi Milan 2025/2026: stipendi ancora in discesa con la cessione di Bennacer
Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, il monte ingaggi del Milan per la stagione 2025-26 va in calando. E la cessione di Bennacer...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è cambiato molto durante la passata sessione di calciomercato estiva. Tra le cessioni anche giocatori importanti che hanno liberato spazio pesante dal monte ingaggi: Reijnders, Chukwueze, Theo Hernandez e per ultimo Bennacer. Il centrocampista, infatti, è stato ceduto in prestito alla Dinamo Zagabria, con i rossoneri che non dovranno pagare il suo stipendio, almeno per questa stagione.

Milan, monte ingaggi 2025/2026

Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, il monte ingaggi del Milan per la stagione 2025-26 va in calando rispetto al 2024-25. I rossoneri, infatti, hanno pagato per i giocatori in rosa circa 69,7 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 105,1 milioni di euro lordi. In questa stagione, si legge, il Milan dovrebbe pagare circa 63,9 milioni di europer gli stipendi netti della rosa, pari a circa 104,5 milioni di euro lordi. Stime che calano ancora dopo la cessione in prestito di Bennacer: il contratto dell'algerino, pesa infatti 4 milioni netti di stipendio. Secondo Matteo Moretto, la Dinamo pagherà il 40 percento dello stipendio. Ecco l'elenco completo del monte ingaggi secondo Calcio e Finanza. 

LEGGI ANCHE: Milan, Leao: Allegri prepara la ‘trasformazione’ in top player>>>

  • Rabiot: 5 milioni di euro;

  • Leao: 5 milioni di euro;

  • Nkunku: 5 milioni di euro;

  • Loftus-Cheek: 4 milioni di euro;

  • Origi: 4 milioni di euro;

  • Pulisic: 4 milioni di euro;

  • Modric: 3,5 milioni di euro;

  • Tomori: 3,5 milioni di euro;

  • Fofana: 3 milioni di euro;

  • Maignan: 2,8 milioni di euro;

  • Jashari: 2,5 milioni di euro;

  • Ricci: 2,5 milioni di euro;

  • Gimenez: 2,5 milioni di euro;

  • Estupinan: 2,5 milioni di euro;

  • Gabbia: 2 milioni di euro;

  • Pavlovic: 1,7 milioni di euro;

  • De Winter: 1,7 milioni di euro;

  • Saelemaekers: 1,3 milioni di euro;

  • Athekame: 1 milione di euro;

  • Adli: 0,8 milioni di euro;

  • Terracciano: 0,8 milioni di euro;

  • Odogu: 0,5 milioni di euro;

  • Torriani: 0,3 milioni di euro.

    • Leggi anche
    Monte ingaggi Serie A 2025-26: stipendi Milan in calo, impennata Napoli e Roma
    Milan, bilancio 2025/26: mercato in funzione dell’assenza Champions. I numeri

    © RIPRODUZIONE RISERVATA