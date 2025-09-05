Il Milan è cambiato molto durante la passata sessione di calciomercato estiva. Tra le cessioni anche giocatori importanti che hanno liberato spazio pesante dal monte ingaggi: Reijnders, Chukwueze, Theo Hernandez e per ultimo Bennacer. Il centrocampista, infatti, è stato ceduto in prestito alla Dinamo Zagabria, con i rossoneri che non dovranno pagare il suo stipendio, almeno per questa stagione.
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, monte ingaggi 2025/2026: Bennacer cessione importante. Ecco tutti i numeri
Milan, monte ingaggi 2025/2026
Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, il monte ingaggi del Milan per la stagione 2025-26 va in calando rispetto al 2024-25. I rossoneri, infatti, hanno pagato per i giocatori in rosa circa 69,7 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 105,1 milioni di euro lordi. In questa stagione, si legge, il Milan dovrebbe pagare circa 63,9 milioni di europer gli stipendi netti della rosa, pari a circa 104,5 milioni di euro lordi. Stime che calano ancora dopo la cessione in prestito di Bennacer: il contratto dell'algerino, pesa infatti 4 milioni netti di stipendio. Secondo Matteo Moretto, la Dinamo pagherà il 40 percento dello stipendio. Ecco l'elenco completo del monte ingaggi secondo Calcio e Finanza.
