Milan, Bennacer ceduto: la Dinamo non paga tutto lo stipendio

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla del Milan: Ismael Bennacer in prestito alla Dinamo Zagabria. Ecco i dettagli dell'operazione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan è cambiato molto durante la passata sessione di calciomercato estiva. Tra le cessioni anche giocatori importanti che hanno liberato spazio pesante dal monte ingaggi: Reijnders, Chukwueze, Theo Hernandez e per ultimo Bennacer. Il centrocampista, infatti, è stato ceduto in prestito alla Dinamo Zagabria. Un'importante cessione per quanto riguarda il bilancio rossonero. Secondo l'esperto di mercato, però, il Milan non risparmierà tutto lo stipendio del centrocampista. Ecco i dettagli.

Milan, Moretto sullo stipendio di Bennacer

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla del Milan: Ismael Bennacer in prestito alla Dinamo Zagabria. Ecco i dettagli dell'operazione.

"Ismaël Bennacer alla Dinamo Zagabria, il prestito è gratuito con diritto di riscatto. La Dinamo Zagabria partecipa al 40% del salario del centrocampista".

Il Milan, quindi, pagherà il 60% dello stipendio di Bennacer che equivale a 2,4 milioni di euro, visto che il totale è di 4 milioni di euro. Vedremo che tipo di stagione farà Bennacer e se sarà riscattato a fine stagione.

