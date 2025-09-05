Milan, Bennacer ceduto: la Dinamo non paga tutto lo stipendio

"Ismaël Bennacer alla Dinamo Zagabria, il prestito è gratuito con diritto di riscatto. La Dinamo Zagabria partecipa al 40% del salario del centrocampista".
LEGGI ANCHE: Monte ingaggi Milan 2025/2026: stipendi ancora in discesa con la cessione di Bennacer>>>
Il Milan, quindi, pagherà il 60% dello stipendio di Bennacer che equivale a 2,4 milioni di euro, visto che il totale è di 4 milioni di euro. Vedremo che tipo di stagione farà Bennacer e se sarà riscattato a fine stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA