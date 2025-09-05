Milan, Longari: “Nkunku investimento pesante, ma finanziato da …”

Pianeta Milan
Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla della mossa del Milan che ha portato in rossonero Nkunku dal Chelsea. Le sue parole
"Il Milan di Tare ha deciso di puntare su Nkunku con un investimento pesante ma finanziato dall’attività di cessione prolifica e remunerativa inaugurata da Reijnders per rientrare dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League". Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla della mossa del Milan che ha portato in rossonero Nkunku dal Chelsea. Ecco le sue parole da Sportitalia: "Anche in questo caso nello stupore generale, poiché l’esigenza più evidente riguardava la ricerca di un bomber classico, o meglio ancora di un difensore centrale di livello assoluto".

Longari continua: "Nè l’uno e né l’altro sono arrivato in rossonero, con la beffa ulteriore dello sgarbo da parte dei cugini nerazzurri che hanno “restituito lo sgarbo” Nkunku, contrattualizzando a tempo di record il principale obiettivo dei rossoneri Akanji dopo il divorzio lampo da Pavard".

Queste le parole di Longari sul mercato del Milan, sulla mossa Nkunku e il mancato arrivo di una punta classica e di un centrale di difesa esperto.

