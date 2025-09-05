Milan, Moretto: “Suzuki era in lista”. Ecco il prezzo del Parma

Il primo settembre alle ore 20 è finito il mercato estivo 2025 . I rossoneri hanno chiuso 10 colpi in entrata, ma è inevitabile che qualche giocatore cercato o qualche opzione mai uscita, possano diventare un retroscena dei primi giorni post chiusura del calciomercato. Matteo Moretto , esperto di calciomercato, parla proprio del Milan: i retroscena in porta riguardo Suzuki del Parma . Ecco le sue parole dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.

Milan, Moretto su Suzuki

"C'è stato un momento del mercato in cui il Milan stava sondando i portieri, con Maignan che sarebbe potuto andare al Chelsea. Milan e Napoli avevano nella lista Suzuki del Parma. Conte stravede per lui. Il Parma ha sempre voluto tenere il prezzo alto, tra i 30 e i 40 milioni di euro. Suzuki non stava spingendo per una cessione e il Milan non ha cambiato portiere".