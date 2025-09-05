Pellegatti: 'Maignan, rinnovo molto difficile. Al Milan piace molto ...'

Il primo settembre alle ore 20 è finito il mercato estivo 2025. I rossoneri hanno chiuso 10 colpi in entrata, ma è inevitabile che qualche giocatore cercato o qualche opzione mai uscita, possano diventare un retroscena dei primi giorni post chiusura del calciomercato. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del Milan e del possibile futuro di Mike Maignan, portiere francese del Diavolo. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.