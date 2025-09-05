Pellegatti: 'Maignan, rinnovo molto difficile. Al Milan piace molto ...'

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del Milan e del possibile futuro di Mike Maignan, portiere francese del Diavolo. Ecco le ultime novità
Il primo settembre alle ore 20 è finito il mercato estivo 2025. I rossoneri hanno chiuso 10 colpi in entrata, ma è inevitabile che qualche giocatore cercato o qualche opzione mai uscita, possano diventare un retroscena dei primi giorni post chiusura del calciomercato. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del Milan e del possibile futuro di Mike Maignan, portiere francese del Diavolo. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.
Milan, Pellegatti e il rinnovo di Maignan
—
"Ieri ci sono state due chiacchiere con la dirigenza del Milan. Niente di ufficiale, ma ci hanno fatto capire che Maignan dobbiamo gustarcelo quest'anno. Credo che il rinnovo sia molto difficile. Lui si è offeso dopo quanto successo la scorsa stagione, darà comunque tutto per il Milan. Possibile sostituto? So che al Milan piace molto Suzuki del Parma".