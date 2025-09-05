Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Arokodare ed Embolo proposti: ecco i retroscena da Moretto

Milan, Moretto: 'Arokodare ed Embolo hanno aspettato fino alla fine'
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla proprio del Milan: i retroscena in attacco tra Arokodare ed Embolo. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il primo settembre alle ore 20 è finito il mercato estivo 2025. I rossoneri hanno chiuso 10 colpi in entrata, ma è inevitabile che qualche giocatore cercato o qualche opzione mai uscita, possano diventare un retroscena dei primi giorni post chiusura del calciomercato. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla proprio del Milan: i retroscena in attacco tra Arokodare ed Embolo. Ecco le sue parole dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.

Milan, Arokodare ed Embolo proposti

"Arokodare ed Embolo, sono stati due calciatori di cui abbiamo parlato molto, in particolare legati all'attacco del Milan. Al club rossonero erano stati proposti più profili. Tra questi anche quelli di Arokodare ed Embolo. Vi posso assicurare che entrambi hanno aspettato fino all'ultimo per capire se arrivasse davvero una chiamata dall'Italia".

"Chiamata mai arrivata nonostante avessero il sentore che il Milan o il Napoli ci potessero provare. Per entrambi sono due retroscena, visto che nessuno dei due è finito in Serie A. Vi assicuro che entrambi hanno aspettato la Serie A fino alla fine".

