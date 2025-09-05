( traduzione sito della Dinamo Zagabria ) - Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo! Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto.

Ismael Bennacer è un centrocampista affermato con una ricca esperienza in uno dei campionati più forti al mondo. Con la maglia del Milan, ha collezionato 137 presenze in Serie A e competizioni europee, ed è stato nominato miglior giocatore della Coppa d'Africa 2019 prima di trasferirsi dall'Empoli al Milan. Con il Milan, ha vinto il campionato italiano nella stagione 2021/2022 e ha giocato la semifinale di Champions League dopo che il suo gol ha aiutato i rossoneri a eliminare il Napoli nei quarti di finale.