Milan, Bennacer: ufficiale la cessione alla Dinamo Zagabria. Formula e dettagli

Dinamo Zagabria e Milan hanno raggiunto un accordo per Ismael Bennacer: il centrocampista lascia i rossoneri. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
(traduzione sito della Dinamo Zagabria) - Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo! Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto.

Ismael Bennacer è un centrocampista affermato con una ricca esperienza in uno dei campionati più forti al mondo. Con la maglia del Milan, ha collezionato 137 presenze in Serie A e competizioni europee, ed è stato nominato miglior giocatore della Coppa d'Africa 2019 prima di trasferirsi dall'Empoli al Milan. Con il Milan, ha vinto il campionato italiano nella stagione 2021/2022 e ha giocato la semifinale di Champions League dopo che il suo gol ha aiutato i rossoneri a eliminare il Napoli nei quarti di finale.

Durante il suo prestito al Marsiglia, giocò per mezza stagione e fu uno dei migliori giocatori del campionato francese. Il suo arrivo rappresenta un grande rinforzo per il nostro club e un passo significativo per rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide. Benvenuto Ismael!

