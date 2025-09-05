Calciomercato Milan, a gennaio Gomez e un altro colpo? Le ultime

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, fa il punto sulle possibili mosse del Milan a gennaio. Gomez e non solo. Ecco le ultime da Tuttomercatoweb: "I rossoneri avevano messo in conto di prendere un centrale di esperienza e dopo aver trattato senza esito Akanji si sono lanciati su Gomez del Liverpool". L'esperto rivela: "Gli accordi c’erano ma poi è mancato il tempo per definire tutto. Di sicuro Allegri chiederà un intervento e per questo Tare a gennaio ci riproverà magari valutando anche altre ipotesi".