Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, da Tare niente ‘9’ di peso: saltato Dovbyk e non solo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, da Tare niente ‘9’ di peso: saltato Dovbyk e non solo

Calciomercato Milan, Tare ha fallito la prova del 9: niente Dovbyk
Il DS Igli Tare avrebbe voluto portare al Milan Artem Dovbyk, in cambio di Santiago Giménez, in questo calciomercato estivo: missione fallita
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola, facendo un riassunto di com'è andata la sessione estiva di calciomercato per il Milan, ha sottolineato come il direttore sportivo Igli Tare - con il fallimento dello scambio 'last minute' tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk - abbia di fatto fallito la prova del 9.

Calciomercato Milan, saltato Dovbyk: Tare ha lasciato Allegri senza centravanti di peso

—  

Questo perché, come si ricorderà, il 24 giugno scorso, in occasione dell'incontro informale avuto con i media a 'Casa Milan', Tare disse che il Milan, nel calciomercato, avrebbe cercato un centravanti da area di rigore, con le caratteristiche - per esempio - di Olivier Giroud.

LEGGI ANCHE

Risultato? Il Milan ha preso, per 37 milioni di euro più bonus e percentuale sulla rivendita, il francese Christopher Nkunku dal Chelsea. Una prima punta atipica, che nulla ha a che vedere con l'identikit di cui sopra, ben lontana dalle richieste avanzate, a più riprese, dall'allenatore Massimiliano Allegri.

Da Vlahović a Harder, passando per Højlund e Boniface: niente da fare

—  

Che ha invocato per tutta l'estate Dušan Vlahović, che si sarebbe fatto andare molto bene Rasmus Højlund e, eventualmente, bene anche Victor Boniface. Persino Conrad Harder, riserva di Viktor Gyökeres nello Sporting Lisbona, prima della marcia indietro del ragazzo, poiché non convinto del progetto tecnico del Milan su di lui.

LEGGI ANCHE: Milan, difesa: manca qualcosa. Poche alternative e una soluzione possibile >>>

Tare, con Dovbyk, si è giocato l'ultima carta per poter accontentare, in qualche modo, Allegri, consegnando all'allenatore livornese un centravanti funzionale al suo gioco. Ma non c'è stato nulla da fare. Il tempo, ora, dirà se le scelte fatte saranno state giuste e se, magari, Giménez potrà in qualche modo rivelarsi più che utile alla causa del Milan di Allegri.

Leggi anche
Giménez-Dovbyk, i retroscena sul mancato scambio tra Milan e Roma
Calciomercato, Donnarumma dal PSG al Manchester City: ora è ufficiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA