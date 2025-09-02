Calciomercato Milan, Tare ha fallito la prova del 9: niente Dovbyk

Risultato? Il Milan ha preso, per 37 milioni di euro più bonus e percentuale sulla rivendita, il francese Christopher Nkunku dal Chelsea. Una prima punta atipica, che nulla ha a che vedere con l'identikit di cui sopra, ben lontana dalle richieste avanzate, a più riprese, dall'allenatore Massimiliano Allegri.

Da Vlahović a Harder, passando per Højlund e Boniface: niente da fare — Che ha invocato per tutta l'estate Dušan Vlahović, che si sarebbe fatto andare molto bene Rasmus Højlund e, eventualmente, bene anche Victor Boniface. Persino Conrad Harder, riserva di Viktor Gyökeres nello Sporting Lisbona, prima della marcia indietro del ragazzo, poiché non convinto del progetto tecnico del Milan su di lui.

Tare, con Dovbyk, si è giocato l'ultima carta per poter accontentare, in qualche modo, Allegri, consegnando all'allenatore livornese un centravanti funzionale al suo gioco. Ma non c'è stato nulla da fare. Il tempo, ora, dirà se le scelte fatte saranno state giuste e se, magari, Giménez potrà in qualche modo rivelarsi più che utile alla causa del Milan di Allegri.