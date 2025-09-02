Calciomercato, Donnarumma dal PSG al Manchester City: ora è ufficiale

Pianeta Milan
Botto di calciomercato in questo 2025: Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, si trasferisce dal PSG al Manchester City. I comunicati
La bomba del calciomercato estivo 2025, ufficiale già da ieri con il deposito dei contratti, è diventata adesso di dominio pubblico grazie alle comunicazioni delle due società: Gianluigi Donnarumma, classe 1999, si trasferisce dal PSG al Manchester City a titolo definitivo.

"Dopo quattro anni al PSG e la vittoria di numerosi titoli, Donnarumma si è trasferito a titolo definitivo al Manchester City. Il Club ringrazia sinceramente Gigio per tutto ciò che ha apportato al club e gli augura il meglio per il futuro", recita la nota del club transalpino, che ha voluto salutare l'estremo difensore dell'ultima vittoria della Champions League con un video celebrativo.

I 'rumors' di calciomercato riferiscono di un Donnarumma passato dal PSG al Manchester City per 30 milioni di euro, più 5 di bonus per un contratto 'monstre'. Uno stipendio più alto, addirittura, dei 12 milioni di euro netti a stagione che ha percepito a Parigi per quattro stagioni, dal 2021 al 2024.

"Aver firmato per il Manchester City è un momento così speciale e di orgoglio per me", ha dichiarato Donnarumma ai canali ufficiali del club inglese, al quale si è legato fino al 30 giugno 2030. "Mi unisco ad una squadra piena di talento di classe mondiale e diretta da uno dei più grandi manager nella storia del calcio, come Pep Guardiola. Questo è un club in cui ogni giocatore nel mondo del calcio vorrebbe venire".

"Ho avuto modo di ammirare giocare il Manchester City per anni e ora sono qui per giocare per questo club. È un grande onore ed un privilegio", ha proseguito, poi, l'ex portiere del Milan.

"Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni, lo staff e i tifosi. Giocare all'Etihad Stadium sarà molto, molto speciale per me".

"Sono molto entusiasta per quello che ci aspetta e posso promettere che darò assolutamente tutto per provare ad aiutare il club a conquistare ancora più successi", ha chiosato Donnarumma.

