Calciomercato, in difesa il Milan si è consolato con la promessa Odogu

CALCIOMERCATO MILAN
Saltata, nella mattinata di ieri, l'operazione Joe Gomez con il Liverpool, il Milan ha concluso - come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - un'operazione lampo di calciomercato con il Wolfsburg, prelevando David Odogu dal club tedesco. Classe 2006, Odogu, considerato il nuovo Malick Thiaw dall'area scout del club di Via Aldo Rossi, è costato 10 milioni di euro, bonus inclusi. Ha firmato fino al 30 giugno 2029, con opzione fino al 2030: indosserà la maglia numero 27.
Che giocatore è Odogu? La 'rosea' lo ha presentato brevemente, spiegando come la qualità che più ha attirato il Milan su di lui è l'aggressività negli uno contro uno, abbinata a ottimi doti aeree e buona tecnica in fase di possesso. Al Wolfsburg ha trovato poco spazio, debuttando solamente nel finale della stagione scorsa. Ma con le selezioni giovanili della Germania aveva impressionato a tal punto da essere andato vicino al trasferimento al Chelsea nel 2024.
Un anno prima, infatti, si era laureato Campione del Mondo e poi d’Europa con l’Under 17 della Germania, giocando praticamente sempre da titolare.
