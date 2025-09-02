Calciomercato, in difesa il Milan si è consolato con la promessa Odogu

Saltata, nella mattinata di ieri, l'operazione Joe Gomez con il Liverpool , il Milan ha concluso - come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - un'operazione lampo di calciomercato con il Wolfsburg , prelevando David Odogu dal club tedesco. Classe 2006 , Odogu, considerato il nuovo Malick Thiaw dall'area scout del club di Via Aldo Rossi, è costato 10 milioni di euro, bonus inclusi . Ha firmato fino al 30 giugno 2029 , con opzione fino al 2030 : indosserà la maglia numero 27.

Calciomercato Milan, le caratteristiche del nuovo arrivato Odogu

Che giocatore è Odogu? La 'rosea' lo ha presentato brevemente, spiegando come la qualità che più ha attirato il Milan su di lui è l'aggressività negli uno contro uno, abbinata a ottimi doti aeree e buona tecnica in fase di possesso. Al Wolfsburg ha trovato poco spazio, debuttando solamente nel finale della stagione scorsa. Ma con le selezioni giovanili della Germania aveva impressionato a tal punto da essere andato vicino al trasferimento al Chelsea nel 2024.