Esclusiva: Maignan, addio al Milan. Resta se… Odogu e Nkunku, belle parole

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più in bilico. Questo e tanto altro nel nuovo video pubblicato sul canale di Pianeta Milan!

Nonostante l'incertezza sul futuro del suo portiere, il Milan continua a infiammare l'entusiasmo dei suoi tifosi. I nuovi acquisti Christopher Nkunku e David Odogu si sono presentati in conferenza stampa con parole forti, ma soprattutto, piene di passione e fiducia, trasmettendo energia all'ambiente e promettendo un futuro ricco di speranze.