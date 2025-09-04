Esclusiva: Maignan, addio al Milan. Resta se… Odogu e Nkunku, belle parole

Questo e molto altro nel nuovo video! LASCIA UN MI PIACE E ISCRIVITI PER TUTTE LE NEWS SUL MILAN, GLI EVENTI, LE LIVE REACTION, CONTENUTI CON OSPITI ED ESCLUSIVE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più in bilico. Secondo un'indiscrezione di Stefano Bressi, riportata sul nostro canale YouTube, il futuro del portiere francese potrebbe essere lontano dal club rossonero. Una decisione che apre a scenari di mercato clamorosi, anche se, come sottolineato, Maignan potrebbe cambiare idea nei prossimi mesi.
Nonostante l'incertezza sul futuro del suo portiere, il Milan continua a infiammare l'entusiasmo dei suoi tifosi. I nuovi acquisti Christopher Nkunku e David Odogu si sono presentati in conferenza stampa con parole forti, ma soprattutto, piene di passione e fiducia, trasmettendo energia all'ambiente e promettendo un futuro ricco di speranze.
