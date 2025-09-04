Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Esclusiva: Maignan, addio al Milan. Resta se… Odogu e Nkunku, belle parole

ULTIME MILAN NEWS

Esclusiva: Maignan, addio al Milan. Resta se… Odogu e Nkunku, belle parole

Esclusiva: Maignan, addio al Milan. Resta se… Odogu e Nkunku, belle parole - immagine 1
Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più in bilico. Questo e tanto altro nel nuovo video pubblicato sul canale di Pianeta Milan!
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più in bilico. Secondo un'indiscrezione di Stefano Bressi, riportata sul nostro canale YouTube, il futuro del portiere francese potrebbe essere lontano dal club rossonero. Una decisione che apre a scenari di mercato clamorosi, anche se, come sottolineato, Maignan potrebbe cambiare idea nei prossimi mesi.

Nonostante l'incertezza sul futuro del suo portiere, il Milan continua a infiammare l'entusiasmo dei suoi tifosi. I nuovi acquisti Christopher Nkunku e David Odogu si sono presentati in conferenza stampa con parole forti, ma soprattutto, piene di passione e fiducia, trasmettendo energia all'ambiente e promettendo un futuro ricco di speranze.

LEGGI ANCHE

Questo e molto altro nel nuovo video! LASCIA UN MI PIACE E ISCRIVITI PER TUTTE LE NEWS SUL MILAN, GLI EVENTI, LE LIVE REACTION, CONTENUTI CON OSPITI ED ESCLUSIVE

Leggi anche
Bianchin: “Pulisic e Leao hanno tutto per essere i titolari di Allegri, ma...
Gravina (presidente FIGC) ricorda Giorgio Armani: le sue parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA