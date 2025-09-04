Gravina (presidente FIGC) ricorda Giorgio Armani: le sue parole

Pianeta Milan
Il presidente FIGC Gravina ricorda Giorgio Armani, scomparso a 91 anni, simbolo del Made in Italy e grande sostenitore dello sport.
Oggi, giovedì 4 settembre, si è spento Giorgio Armani all’età di 91 anni, il più grande stilista italiano di tutti i tempi. Uomo ossessionato dal migliorarsi e dalla perfezione, nel 1994 realizzò le maglie dell’Italia in occasione del Mondiale.

Ma il suo legame con il calcio e con l’Italia non si ferma qui: dal 2019, il brand Armani continua a vestire la Nazionale maggiore, la Nazionale Femminile e l’Under 21 azzurre.

Oggi se ne va un pezzo della storia del nostro Paese, oltre a un grande sostenitore e amante dello sport. A tal proposito, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso tutto il suo cordoglio.

In occasione della partita tra Italia ed Estonia, che si giocherà a Bergamo il 5 settembre, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare ancora una volta Giorgio Armani. Ecco le parole di Gravina.

“La scomparsa di Giorgio Armani è una grave perdita per l’Italia il suo contributo illuminante e appassionato nel campo della moda, così come in quello dello sport, rappresenta un vero e proprio orgoglio nazionale.

Mi sento di ringraziarlo nuovamente, come ho fatto quando ha deciso di vestire le Nazionali azzurre di calcio, per ciò che ha realizzato in tutta la sua vita. Con la sua arte e la sua profonda dedizione al lavoro, ha incarnato l’ispirazione a migliorarsi giorno dopo giorno, puntando sempre all’eccellenza, che per lui ha rappresentato una splendida ossessione”.

