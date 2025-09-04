Gravina (presidente FIGC) ricorda Giorgio Armani: le sue parole

Oggi se ne va un pezzo della storia del nostro Paese, oltre a un grande sostenitore e amante dello sport. A tal proposito, il presidente della FIGC , Gabriele Gravina , ha espresso tutto il suo cordoglio.

“La scomparsa di Giorgio Armani è una grave perdita per l’Italia il suo contributo illuminante e appassionato nel campo della moda, così come in quello dello sport, rappresenta un vero e proprio orgoglio nazionale.

Mi sento di ringraziarlo nuovamente, come ho fatto quando ha deciso di vestire le Nazionali azzurre di calcio, per ciò che ha realizzato in tutta la sua vita. Con la sua arte e la sua profonda dedizione al lavoro, ha incarnato l’ispirazione a migliorarsi giorno dopo giorno, puntando sempre all’eccellenza, che per lui ha rappresentato una splendida ossessione”.