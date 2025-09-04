Milan e le Nazionali: Saelemaekers e De Winter in panchina con il Belgio

Questa sera, i primi giocatori del Milan a scendere in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026 saranno i belgi Saelemaekers e De Winter

Questa sera, i primi giocatori del Milan a scendere in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026 saranno i belgi Alexis Saelemaekers e Koni De Winter . I due rossoneri sono stati convocati dal CT Rudi Garcia per la trasferta contro il Liechtenstein , in programma alle ore 20:45.

Per entrambi, la partita inizierà dalla panchina. La formazione scelta del Belgio (4-2-3-1) vedrà in campo Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Fofana, De Bruyne, Doku; Openda. Saelemaekers e De Winter saranno a disposizione e potrebbero subentrare a gara in corso, avendo così la possibilità di mettersi in mostra.