Milan, entusiasmo senza limiti dei tifosi per Nkunku e Odogu

Una folla festante ha accolto Christopher Nkunku e David Odogu nel cuore di Milano. Dopo la conferenza stampa di presentazione, i due nuovi arrivi del Milan si sono uniti a un Meet&Greet presso il Flagship Store di via Dante.
Nonostante il caldo, l'evento ha radunato moltissimi tifosi rossoneri, ansiosi di dare il benvenuto ai nuovi volti. L'entusiasmo ha raggiunto il culmine quando Nkunku e Odogu sono apparsi alla finestra, esibendo con orgoglio le loro maglie numero 18 e 27. Dopo essersi affacciati per salutare i tifosi, Nkunku e Odogu sono scesi tra la folla. Acclamati dai tifosi rossoneri, si sono concessi per foto e autografi, rendendo l'incontro un momento indimenticabile per chi era presente. Ecco il video del nostro Stefano Bressi:
