Milan, entusiasmo senza limiti dei tifosi per Nkunku e Odogu

Milan, entusiasmo senza limiti dei tifosi per Nkunku e Odogu - immagine 1
Una folla festante ha accolto Christopher Nkunku e David Odogu nel cuore di Milano: il video del nostro Stefano Bressi
Alessia Scataglini
Una folla festante ha accolto Christopher Nkunku e David Odogu nel cuore di Milano. Dopo la conferenza stampa di presentazione, i due nuovi arrivi del Milan si sono uniti a un Meet&Greet presso il Flagship Store di via Dante.

Milan, entusiasmo alle stelle: Nkunku e Odogu accolti dai tifosi in via Dante

—  

Nonostante il caldo, l'evento ha radunato moltissimi tifosi rossoneri, ansiosi di dare il benvenuto ai nuovi volti. L'entusiasmo ha raggiunto il culmine quando Nkunku e Odogu sono apparsi alla finestra, esibendo con orgoglio le loro maglie numero 18 e 27. Dopo essersi affacciati per salutare i tifosi, Nkunku e Odogu sono scesi tra la folla. Acclamati dai tifosi rossoneri, si sono concessi per foto e autografi, rendendo l'incontro un momento indimenticabile per chi era presente. Ecco il video del nostro Stefano Bressi:

