Milan, Ventola: “Gimenez è di più di quello che stiamo vedendo”

Santiago Gimenez ha vissuto un'estate molto particolare. Dall'inizio del calciomercato è stato al centro di vari 'rumors'. Ora che il mercato è finito, però, Gimenez è ancora al Milan , dove ha deciso di rimanere per giocarsi le sue chances. Dell'attaccante messicano ha parlato Nicola Ventola - ex attaccante - durante una puntata di 'Viva El Futbol'.

Milan, Ventola su Gimenez

Ecco cosa ha detto: "Lo sai già dalla prima settimana, 10 giorni, che è arrivato Allegri che il giocatore non lo faceva impazzire. Quindi non si trovano gli incastri, sei obbligato a farlo giocare. Mentalmente puoi fare anche meno bene, perché Gimenez è di più di quello che secondo me stiamo vedendo. Anche in questa prima parte di campionato. Non ti senti apprezzato e sei lì che giochi perché magari è infortunato".