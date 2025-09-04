Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Ventola: “Gimenez è di più di quello che stiamo vedendo”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Ventola: “Gimenez è di più di quello che stiamo vedendo”

Milan, Ventola: 'Gimenez è di più di quello che stiamo vedendo'
Nicola Ventola, ex attaccante, ha parlato durante 'Viva El Futbol' di Santiago Gimenez, centravanti che è restato al Milan in questo mercato
Redazione PM

Santiago Gimenez ha vissuto un'estate molto particolare. Dall'inizio del calciomercato è stato al centro di vari 'rumors'. Ora che il mercato è finito, però, Gimenez è ancora al Milan, dove ha deciso di rimanere per giocarsi le sue chances. Dell'attaccante messicano ha parlato Nicola Ventola - ex attaccante - durante una puntata di 'Viva El Futbol'.

Milan, Ventola su Gimenez

—  

Ecco cosa ha detto: "Lo sai già dalla prima settimana, 10 giorni, che è arrivato Allegri che il giocatore non lo faceva impazzire. Quindi non si trovano gli incastri, sei obbligato a farlo giocare. Mentalmente puoi fare anche meno bene, perché Gimenez è di più di quello che secondo me stiamo vedendo. Anche in questa prima parte di campionato. Non ti senti apprezzato e sei lì che giochi perché magari è infortunato".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Nkunku nella conferenza stampa di presentazione >>>

"Anche la risposta del procuratore a 20 ore prima che si chiudesse il mercato, con la frase di quando era arrivato per dire 'Okay, giochiamo a muso duro. Io rimango qua, non mi muovo'. Parti male perché il giocatore è quello che è più penalizzato secondo me".

Leggi anche
Biasin vota il Milan: “Troppi soldi investiti su Ricci e Jashari. Mercato confuso”
Milan, i numeri e i retroscena del calciomercato. Sullo stadio …

© RIPRODUZIONE RISERVATA